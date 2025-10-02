"Szalagkorlátnak mentem az autópályán" - Tóth Vera élete majdnem tragédiába torkollt

Rosszullétéről beszélt az énekesnő.
Tóth Vera hihetetlen tapasztalatairól beszélt Tatár Csilla Tünet című beszélgetős műsorában. Az inzulinrezisztencia témakörében Csillával és dr. Balogh Illés Gyula endokrinológussal osztotta meg betegsége megrázó részleteit, amely miatt volt, hogy majdnem balesetet szenvedett.
Az egész napos álmosság, a rossz közérzet miatt először azt hittem, valamiféle változókori problémám van. Sokszor éreztem azt, hogy nem tudom, mi a baj, mert lelkileg jól vagyok. Stabil vagyok, járok terapeutához, akkor miért lennének pánikrohamaim?
- vallotta be az énekesnő, akinek egy idő után annyira kellemetlenek lettek a tünetei, hogy életveszélybe került.
Rendkívül magas pulzusszámok voltak, pánikrohamszerű tünetek, mintha felfordult volna az ember gyomra, elszédültem, például amikor vezettem, ezért a szalagkorlátnak mentem az autópályán
- mesélte Tóth Vera a megrázó történetet.
Részletes kivizsgálás után kiderült, hogy Verának pajzsmirigyproblémája és inzulinrezisztenciája is van, ez okozta a borzasztó tüneteket. Az egyetlen megoldás az volt, hogyha leszámol az eddigi étkezési szokásaival, egyáltalán nem eszik cukrot, és figyel arra, hogy mit visz be a szervezetébe.
Dr. Balogh Illés Gyula, Vera orvosa, aki egyben a műsorba meghívott szakemberként is megszólalt a elmondta: sok olyan páciense volt, aki Verához hasonlóan egy gyomorműtét után fogyott le, de megmaradtak utána az inzulinrezisztencia okozta tünetek. Ebben az esetben csak az életmódváltás és a stressz csökkentése okozhat enyhülést.
