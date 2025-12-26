Hajléktalanná vált az egykori gyereksztár: édesanyja fájdalmas döntést hozott

Miután a népszerű sorozat, a Ned's Declassified Survival Guide, véget ért, a színészi karrierje kifulladt, az élete pedig lassan darabjaira hullott. Az egykori Nickelodeon-gyereksztár feltárta az utcán töltött mindennapjait, és döbbenetes listát közölt azokról a drogokról, amelyet állítása szerint jelenleg is szed.

Az utcákat járja és drogfüggőséggel küzd a Nickelodeon-gyereksztárja Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A Nickelodeon-gyereksztárja felfedte, milyen drogokat szed

A 36 éves Tylor Chase, aki egykor üde arcú tinédzser volt, ma Kalifornia államban, Riverside utcáit járja, eldobott cigarettacsikkeket és kidobott karácsonyi képeslapokat gyűjtögetve. Amikor az újságírók rátaláltak Chase-re egy 7-Eleven mögött, éppen a földet túrta. Szakadt dzsekit, egy viseltes LA Raiders pólót, és foltozott nadrágot viselt.

Kezei fel voltak vágva és felhólyagosodtak, körmei alá vastagon beette magát a kosz. Amikor ételt ajánlottak neki, Chase inkább marihuánát kért.

El tudnék szívni egy jointot vagy egy bongot. Ti füveztek?

- mondta a Daily Mailnek.

Arról is beszélt, milyen drogokat szed jelenleg, miközben az utcán él. Elmondta, hogy Prozacot, Adderallt, Sudafedet, Wellbutrint vagy éppen Zoloftot is szed. Állítása szerint ezeket egy pszichiáter írta fel neki, ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen diagnosztizált mentális betegsége lenne.

Chase 15 évesen vált ismertté, amikor a 2004 és 2007 között futó Nickelodeon-sorozatban a stréber Martin Qwerlyt alakította.

A sorozat lezárása után színészi pályája lassan kifulladt, élete pedig fokozatosan szétesett. 2014-ben sötét hangulatú verseket tett közzé az interneten, amelyek mentális állapotára utaltak.

Az egykori színész körülbelül kilenc éve költözött Riverside-ba, ahol az édesanyja él. Megpróbált a művészet felé fordulni, és 2020-ban két fantasyregényt adott ki saját költségen, és 2021-ig továbbra is publikált verseket az interneten. Idővel azonban egyre több időt töltött az utcán, és rengeteg priuszt halmozott fel.

A Riverside megyei bírósági nyilvántartások szerint 2023 augusztusa óta 12 büntetőügye volt, ebből idén nyolc. Legutóbbi letartóztatásai állítólagos bolti lopáshoz és ellenőrzött szer hatása alatti állapothoz kapcsolódnak. Mindkét ügy jelenleg is folyamatban van.

Chase minden rendőri intézkedés során udvarias és együttműködő volt. A rendőrök hetente ajánlanak neki menedéket, kezelést és mentális egészségügyi szolgáltatásokat, amelyeket Chase eddig mind visszautasított.

- nyilatkozta Ryan Railsback rendőrségi szóvivő.