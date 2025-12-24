Kisiklott a gyereksztár élete, függősége miatt került az utcára

Villámgyorsan elterjedt az interneten az a videó, amelyben egy rajongó összefutott egy egykori, régi műsorokból ismert gyereksztárral. A hajdani gyerekszínész állapota azonban megdöbbentő volt, egyértelműen látszott, hogy élete rossz irányba fordult.

Tönkrement a gyereksztár élete, az utcára került Fotó: Phoenixns

Mindenkit megdöbbentett a gyereksztár kinézete

Tylor Chase a Ned's Declassified Survival Guide című népszerű Nickelodeon gyerekműsorban szerepelt 2004 és 2007 között. A férfi élete azonban szörnyű fordulatot vehetett, a videóban soványnak, koszosnak és hajléktalannak látszódott, ami aggodalmat keltett a rajongókban.

A férfi korábbi színésztársa, Devon Wekheiser, aki Nedet alakította elismerte, hogy felkavaró a színészt ilyen állapotban látni. Egy nyilatkozatában kijelentette, hogy szeretne segíteni, de azt is megjegyezte, hogy a helyzet bonyolult Chase mentális és fizikai állapotával kapcsolatos ismeretlen tényezők miatt.

Tylor egy érzékeny, édes és kedves gyerek volt. Szívszorító így látni. Majdnem 20 éve nem láttam Tylort, mióta véget ért a sorozat

Wekheiser elmondta, hogy tudomása van arról, Chase-nek élnek a környéken rokonai, akik rendszeresen meglátogatják és igyekeznek segíteni neki. Ugyanakkor bírálta, hogy egyesek videókat készítenek róla, majd ezeket pusztán a nézettség növelése érdekében közzé is teszik. Ennek ellenére reményét fejezte ki, hogy a mostani nyilvánosságra kerülés végül pozitív fordulatot hozhat.

A Riverside kaliforniai rendőrség szintén nyilatkozott az újságnak, és kijelentette, hogy a rendőrök legalább hetente egyszer összefutnak Chase-szel. Hozzátették, hogy többször is felajánlottak mentális egészségügyi szolgáltatásokat, drogfüggőség kezelését és ideiglenes szállást, de Chase eddig elutasította ezeket az ajánlatokat - írja az Unilad.