Dunaújvárosi békemenet: Curtis és Radics Gigi Szabadság Vándorai ismét tarolt

Radics Gigi és Curtis produkciója ismét elvarázsolt a résztvevőket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 18:47
Módosítva: 2026.03.18. 18:47
Dunaújvárosban ma megállt az idő, vagy legalábbis minden közlekedési eszköz, ugyanis a Dózsa György tér úgy telt meg, ahogy azt még a legvérmesebb helyi lokálpatrióták sem láthatták az utóbbi években. Pontosan 25 nappal az április 12-ei sorsdöntő választások előtt Orbán Viktor országjárása nem egyszerű kampánymegálló, hanem egy kőkemény, látványos és érzelmektől túlfűtött erődemonstráció a Duna-parti város szívében, amihez két nagyszerű előadóművész is asszisztált. Curtis és Radics Gigi produkciója mindenkit elkápráztatott.

A tömeg már kezdés előtt hömpölygött a környező utcákban, a nemzeti színű lobogók mellett pedig megjelentek a békét szorgalmazó transzparensek is. A hangulat akkor hágott a tetőfokára, amikor a színpadon hirtelen feltűnt a magyar könnyűzene két ikonja: a rapper, Curtis, és a soul-díva, Radics Gigi. A Demjén Ferenc által örökzölddé vált Szabadság vándorai ismét felejthetetlen pillanatot okozott

Orbán Viktor beszéde csak hab a tortán

És még csak ezután hallhatjuk majd Orbán Viktor beszédét, ami rengeteg embert vonzott a Dózsa György térre. Különösen fontos alkalom ez, hiszen az április 12-ei választás nem csupán négy évről szól, hanem generációk sorsáról, többek között arról, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni a háborúból. A kormány álláspontja egyértelmű ezen a fronton is: nem kérünk a háborúból, erőszakból és az ukrán fenyegetésből. Helyette szeretnénk megmaradni a béke szigetének a zűrzavarossá vált Európában - írja a Bors.

 

