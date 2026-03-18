Orbán Viktor: Mindenki belátja, hogy sorsfordító választás előtt állunk!
Eger után most Dunaújvárosban mond beszédet Orbán Viktor.
Orbán Viktor a héten egyébként több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, kedden Egerben folytatódott, szerdán pedig elérkezett a következő állomásához, Dunaújvárosba. Orbán Viktor ezúttal a Dózsa György téren mond majd beszédet.
A miniszterelnök órákkal az esemény kezdete előtt mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a rendezvényen. Az egyik Facebook-bejegyzésében a következőt írta:
Ma sincs megállás. Találkozzunk 18:30-kor Dunaújvárosban, a Dózsa György téren. Legyünk ott minél többen, hogy mindenki megtudja, a Fidesz a biztos választás.
Molnár Krisztián: Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén
Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak
– közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke.
A Fidesz politikusa jelezte: most is hasonló csatát szeretnének megnyerni, mint korábban. Kiemelte, hogy a kormánypártok a 2022-es országgyűlési és a 2024-es önkormányzati választásokon is jelentős győzelmeket arattak.
Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot
– fogalmazott a választás tétjéről Molnár Krisztián. A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypártok helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.
Molnár Krisztián után Süli János következett. Paks országgyűlési képviselője a következőket mondta:
Vitánk van Brüsszellel, a Tisza ugyanis bejelentette, hogy megakadályozzák Paks 2 bővítését és felszámolják az alapítványi egyetemeket
– emelte ki Süli János, Paks országgyűlési képviselője. Szerinte ez a döntés súlyosan érintené a térséget, mind a dunaújvárosi egyetemet, mind pedig az atomerőművet. Kiemelte: az alapítványi működés eredményeként javultak a dunaújvárosi egyetem kapcsolatai a munkaerőpiaci szereplőkkel és a nemzetközi partnerekkel is. Az ösztöndíjakat 50 százalékkal sikerült emelni a kormány újabb programjának köszönhetően – tette hozzá.
A paksi atomerőmű építésével kapcsolatban Brüsszelt már megnyertük, nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is a magyar kormánynak, Orbán Viktornak volt igaza. Az atomerőmű építésére 2022 augusztusára minden engedélyünk megvolt, a háború és a szankciók miatt azonban az első betonöntés 2026-ra csúszott
– emlékeztetett Süli János. Rámutatott: ebből is látszik, hogy a térségnek kiemelten szüksége van a békére.
Orbán Viktor: négy éve csodát hajtott végre Dunaújváros, nélkülük nem lett volna meg a 2/3
Ezután a kormányfő következett, akit hatalmas Viktor-Viktor skándálás közepette fogadott a tömeg.
A miniszterelnök azzal kezdte: úgy van ma, mint tegnap Egerben: „Tudom, hogy fáklyával nem lehet tapsolni, így ha egyetértenek, bólintsanak!” Kiemelte: négy éve csodát hajtott végre Dunaújváros, nélkülük nem lett volna meg a 2/3.
Gyakran mondjuk, hogy sorsfordító választás előtt állunk, de ritkán van, hogy mindenki belátja, hogy ez valóban így van. Az elmúlt négy évben az Önöktől kapott erőnek köszönhetően képesek voltunk arra, hogy egy háborúba sodródó Európa rossz politikájából kimaradjunk, csak a magyar nemzeti érdekeket képviseljük, és nemet mondjunk egy olyan háborúra, ami Ukrajna és Oroszország között zajlik, és amihez nincs közünk!
- emelte ki Orbán Viktor, majd a miniszterelnök megjegyezte, a kimaradás csak a nemzeti kormány miatt volt lehetséges.
Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarország humanitárius úton támogatta az ukránokat, befogadta a menekülteket. „Jó lelkiismerettel mondom: mindent megadtunk, hogy segítsük őket, de azt nem kérhetik, hogy úgy segítsük őket, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat.”
Nem küldünk katonát, nem küldünk fegyvert, nem adjuk oda a magyarok pénzét!
A választások tétje, hogy továbbra is kimaradunk-e a háborúból.
Milyen haszna van, ha kimaradunk a háborúból?
Orbán Viktor kiemelte: noha a háború blokkolja a gazdaságot, a kormány a 13. havi nyugdíj mellé a 14. havit is bevezette, családi adókedvezményeket vezetett be. Minderre nem lett volna lehetőség, ha ezt a pénzt az ukrán háborúra kell költeni.
Nekünk nem csak nemzeti, de családbarát kormányunk is van, hiszen ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő
- hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor a fiataloknak is üzent
Szép és hasznos dolog külföldre menni, ott tanulni, dolgozni, de eljön egy pillanat, amikor hiányozni fog a hazátok. De ehhez kell, hogy legyen hazátok. Ahhoz pedig, hogy legyen hazátok, most, az előttünk álló választáson ki kell állnotok Magyarország és a hazátok mellett, hogy később legyen hova hazajönnötök, hogy Magyarország továbbra is Magyarország legyen, ahol mi mondjuk meg, kivel élünk, hogyan rendezzük be az életünket, miért vállalunk és miért nem vállalunk kockázatot
- fogalmazott a miniszterelnök.
A munkásokról
A kormányfő rámutatott: a magyar kormány a munkásokra az ország legnagyobb felhajtóerejeként tekint. Éppen ezért tartja eredménynek, hogy a munka becsülete is helyreállt Magyarországon. Elfogadták, hogy 2010-től egy olyan gazdasági rendszert építsenek fel, ahol mindenkinek dolgoznia kell, ha boldogulni akar.
Orbán Viktor: Bármilyen konfliktus árán ki kell tartanunk amellett, hogy nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába
A háború közelebb jött, Európa úgy döntött, hogy egyre mélyebbre masírozik a háborúba. Megállapodtak arról, hogy később európai katonák is lesznek Ukrajna területén. A feladat, hogy ebből kimaradjunk
– jelentette ki Orbán Viktor.
„Bármilyen konfliktus árán ki kell tartanunk amellett, hogy nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába” – húzta alá. Szerinte egy csatát kell megvívni, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá vonja Magyarországot, mert követelései vannak. Az egyik ilyen követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt belőlünk is kikényszerítenék, akkor a magasabb rezsiárak miatt a magyarok elveszítenék egyhavi keresetüket – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Holnap Brüsszelben ezt nem fogom megengedni
– húzta alá.
Orbán Viktor: Épelméjű ember nem akar háborút
Épelméjű ember nem akar háborút, de nem akarni kevés, nemet kell tudni mondani, tudni kell kimaradni
– mondta Orbán Viktor. Szerinte a választás fő tétje, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely képes lesz kimaradni a háborúból.
Az elődeink azért nem tudtak kimaradni a háborúból, mert nem volt nemzeti egység mögöttük. Éppen ezért meg kell újítanunk azt a háborúellenes szövetséget, amelyet 2022-ben kötöttünk
– hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette: egyértelmű többségre van szüksége ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból.
A háborúból való kimaradás mellett a legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy kizsebeljék Magyarországot.
A miniszterelnök emlékeztetett: 2010 óta a nagy nemzetközi cégektől elvontak 15 ezer milliárd forintot, és odaadták a magyar családoknak. Ne lepődjünk meg, ha azok, akiktől elvontuk, nem boldogok. Ne lepődjünk meg, ha az ellenfeleink táborában egyre-másra tűnnek fel a nagy nemzetközi cégek képviselői. Őket azért küldték ide, hogy mindent, amit odaadtunk a magyaroknak, visszavegyenek. Ne engedjük, hogy a nemzetközi nagytőke kizsebelje Magyarországot – fejtette ki Orbán Viktor.
