Orbán Viktor: Mindenki belátja, hogy sorsfordító választás előtt állunk!

Orbán Viktor a héten egyébként több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, kedden Egerben folytatódott, szerdán pedig elérkezett a következő állomásához, Dunaújvárosba. Orbán Viktor ezúttal a Dózsa György téren mond majd beszédet.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei HÍrlap

A miniszterelnök órákkal az esemény kezdete előtt mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a rendezvényen. Az egyik Facebook-bejegyzésében a következőt írta:

Ma sincs megállás. Találkozzunk 18:30-kor Dunaújvárosban, a Dózsa György téren. Legyünk ott minél többen, hogy mindenki megtudja, a Fidesz a biztos választás.

Molnár Krisztián: Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén

Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak

– közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke.

Molnár Krisztián Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei HÍrlap

A Fidesz politikusa jelezte: most is hasonló csatát szeretnének megnyerni, mint korábban. Kiemelte, hogy a kormánypártok a 2022-es országgyűlési és a 2024-es önkormányzati választásokon is jelentős győzelmeket arattak.

Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot

– fogalmazott a választás tétjéről Molnár Krisztián. A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypártok helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.

Molnár Krisztián után Süli János következett. Paks országgyűlési képviselője a következőket mondta:

Vitánk van Brüsszellel, a Tisza ugyanis bejelentette, hogy megakadályozzák Paks 2 bővítését és felszámolják az alapítványi egyetemeket

– emelte ki Süli János, Paks országgyűlési képviselője. Szerinte ez a döntés súlyosan érintené a térséget, mind a dunaújvárosi egyetemet, mind pedig az atomerőművet. Kiemelte: az alapítványi működés eredményeként javultak a dunaújvárosi egyetem kapcsolatai a munkaerőpiaci szereplőkkel és a nemzetközi partnerekkel is. Az ösztöndíjakat 50 százalékkal sikerült emelni a kormány újabb programjának köszönhetően – tette hozzá.

A paksi atomerőmű építésével kapcsolatban Brüsszelt már megnyertük, nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is a magyar kormánynak, Orbán Viktornak volt igaza. Az atomerőmű építésére 2022 augusztusára minden engedélyünk megvolt, a háború és a szankciók miatt azonban az első betonöntés 2026-ra csúszott

– emlékeztetett Süli János. Rámutatott: ebből is látszik, hogy a térségnek kiemelten szüksége van a békére.