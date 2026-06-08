Elárulta az univerzum: ezeknek a csillagjegyeknek jól indul a hét

A Kosnak remek meglátásai lehetnek, a Rák kezdeményezzen! Míg az Ikrekre munka, az Oroszlánra meglepetés vár. Egyes csillagjegyek szülöttei most bátran kijelenthetik: jól indul a hét.

A csillagjegyedtől is függ, hogy érzed: végre egy újabb hét vagy már megint hétfő, hogy a fene vigye el! (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. június 8., hétfő – Több csillagjegynek is jól indul ez a hét

Kos

Hétfőn kicsit vontatottan indulhat a nap a Halak Holddal, de idővel biztosan belerázódik a feladatokba, és még jobban is alakulhatnak az ügyei, mint azt gondolta volna! Lesz ugyanis egy Hold–Mars-trigon, ami szuper meglátásokat hozhat önnek.

Bika

Használja ki a hétfői napot! A Hold és a Mars szuper fényszöge szerencsét és lendületet hoz. Napközben lesz egy kvadrát a Nap és a Hold között, emiatt egy kérdésben nem tudja, hogy az eszére vagy a szívére hallgasson. Nyerjen magának egy kis időt!

Ikrek

Hétfőn teljesen belemerül a munkába, kicsit talán túlvállalta magát. Fontosak ezek a feladatok, és szerencsére támogatókra is talál benne. Most akár learathat bizonyos babérokat is, és nagyokat léphet előre, elismerés érkezhet.

Rák

A Hold és a Mars trigonja miatt az működik most a legjobban, ha a kezébe veszi az irányítást. Menjen az események elébe, mert nagyon is jól ki tudja számítani mások lépéseit. Kezdeményezzen, tegye meg ön az első lépést!

Oroszlán

Olyan kellemes fordulat, meglepetés érheti hétfőn, amire abszolút nem számít. Nagy örömmel, kifejezetten jóleső érzéssel tölti el a dolog, mert most történik valami, ami előreviszi és egy kicsit fel is tölti. Pénzről is szó lehet.

Szűz

Nagyon jól indul ez a hét, a Mars lendületet adó fényszögével minden a terv szerint megy. Biztos lehet benne, hogy ha van is kockázatos ügye, a lehető legjobban fog elsülni. Szövetségesekre azért szüksége lehet, szóval gondolkodjon csapatban.

Mérleg

Önre is nagyon pozitívan hat a Hold és a Mars fényszöge, úgyhogy összességében minden jól alakul. Ugyanakkor a Nap és a Hold kvadrátja fokozhatja a feszültségeket. Hétfőn ráadásul a szokásosnál is érzékenyebben érintheti minden fennakadás.

Skorpió

Hétfőn csak sodortassa magát az árral, de még azt is óvatosan tegye. Kedvező fényszögek segítik, hiszen a Mars az uralkodó bolygója, és a Halak Hold trigonja hat önre, de a megérzéseire is szüksége lehet, ha bizonyos félinformációk és álhírek közül akarja kiválasztani az igazságot.