Elárulta az univerzum: ezeknek a csillagjegyeknek jól indul a hét
Az Ikrekre munka, az Oroszlánra meglepetés vár. Nem mindegyik csillagjegynek indul jól a hét...
A Kosnak remek meglátásai lehetnek, a Rák kezdeményezzen! Míg az Ikrekre munka, az Oroszlánra meglepetés vár. Egyes csillagjegyek szülöttei most bátran kijelenthetik: jól indul a hét.
Napi horoszkóp: 2026. június 8., hétfő – Több csillagjegynek is jól indul ez a hét
Kos
Hétfőn kicsit vontatottan indulhat a nap a Halak Holddal, de idővel biztosan belerázódik a feladatokba, és még jobban is alakulhatnak az ügyei, mint azt gondolta volna! Lesz ugyanis egy Hold–Mars-trigon, ami szuper meglátásokat hozhat önnek.
Bika
Használja ki a hétfői napot! A Hold és a Mars szuper fényszöge szerencsét és lendületet hoz. Napközben lesz egy kvadrát a Nap és a Hold között, emiatt egy kérdésben nem tudja, hogy az eszére vagy a szívére hallgasson. Nyerjen magának egy kis időt!
Ikrek
Hétfőn teljesen belemerül a munkába, kicsit talán túlvállalta magát. Fontosak ezek a feladatok, és szerencsére támogatókra is talál benne. Most akár learathat bizonyos babérokat is, és nagyokat léphet előre, elismerés érkezhet.
Rák
A Hold és a Mars trigonja miatt az működik most a legjobban, ha a kezébe veszi az irányítást. Menjen az események elébe, mert nagyon is jól ki tudja számítani mások lépéseit. Kezdeményezzen, tegye meg ön az első lépést!
Oroszlán
Olyan kellemes fordulat, meglepetés érheti hétfőn, amire abszolút nem számít. Nagy örömmel, kifejezetten jóleső érzéssel tölti el a dolog, mert most történik valami, ami előreviszi és egy kicsit fel is tölti. Pénzről is szó lehet.
Szűz
Nagyon jól indul ez a hét, a Mars lendületet adó fényszögével minden a terv szerint megy. Biztos lehet benne, hogy ha van is kockázatos ügye, a lehető legjobban fog elsülni. Szövetségesekre azért szüksége lehet, szóval gondolkodjon csapatban.
Mérleg
Önre is nagyon pozitívan hat a Hold és a Mars fényszöge, úgyhogy összességében minden jól alakul. Ugyanakkor a Nap és a Hold kvadrátja fokozhatja a feszültségeket. Hétfőn ráadásul a szokásosnál is érzékenyebben érintheti minden fennakadás.
Skorpió
Hétfőn csak sodortassa magát az árral, de még azt is óvatosan tegye. Kedvező fényszögek segítik, hiszen a Mars az uralkodó bolygója, és a Halak Hold trigonja hat önre, de a megérzéseire is szüksége lehet, ha bizonyos félinformációk és álhírek közül akarja kiválasztani az igazságot.
Nyilas
Hétfőn szinte minden adott a sikerhez, de csak akkor, ha nem viszi el a hév. Az égi folyamatok ma felnagyítják a lehetőségeket, de a hibákat is. Maradjon a racionalitás talaján, és győztesként jöhet ki minden helyzetből.
Bak
Valami régóta vágyott dolog elérhető közelségbe kerülhet hétfőn – de ne veszítse el a fejét! Ha túlgondolja vagy agyonbonyolítja, akkor könnyen visszaüthet az egyébként szuper lehetőség. Bízzon magában, és adjon teret az intuitív döntéseknek is.
Vízöntő
Munkahely, pénzügyek, célok, előrelépés: most ebben jöhet valami új. De ne siettesse a dolgokat! A feszültségek könnyen félreértésekhez vezethetnek. Hallgasson meg másokat, de a döntést ön hozza meg, és csak akkor, ha tisztán lát minden apró részletet.
Halak
A Halak Hold önnek amúgy is nagyon kedvező, és most ezt a Mars fényszöge tovább erősíti. Egy új barátság, közösség vagy jövőbeli cél körvonalazódhat a hétfői horoszkóp szerint, de persze csak akkor, ha nyitott rá. Ne ragaszkodjon túl mereven a megszokotthoz. A Nap kvadrátja egy döntési helyzetben ambivalens érzéseket jelez. Próbáljon időt kérni!
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