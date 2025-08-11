Extrém helyzetben fotózkodott a népszerű magyar énekes: azt kéri, ezt senki ne csinálja utána…

Pál Dénes kezében minden arannyá válik. 2013-ban a The Voice című tehetségkutatóban Magyarország hangjának kiáltották ki, 2014-ben a Sztárban Sztár, majd 2017-ben a Sztárban Sztár + 1 kicsi győztese lett. Mindemellett gyönyörű családot is magáénak tudhat. Hétvégén azonban kis híján kifogott rajta a vállalása.

Pál Dénes énekesként számtalanszor bizonyított már, családapaként is derekasan helyt áll, most pedig sportterepen is kipróbálta magát (Fotó: MW archív)

Pál Dénes a Balaton-átúszásról

A Balaton-átúszás sok vállalkozó kedvű civil mellett számos hírességet vonzott, köztük Dénest is, aki büszkén, de annál fáradtabban jelentkezett be a kocsiból a sportteljesítmény után:

„Emberünk, ha már volt olyan okos, hogy szinte alig készült az 5,2 kilométeres átúszásra, akkor legalább megtolta még két fellépéssel és egy négyórás alvással… tapsoljuk meg… Ööö… ne kövessétek!” – intette óva követőit viccelődve, majd elárulta: 2 óra 41 perc alatt teljesítette a távot, amivel elsősorban saját magának bizonyított.

Pál Dénest aligha kellett altatni este...

(Fotó: Pál Dénes Instagram-oldala)

Új terepen a családja

Pál Dénes két kislány apukája, mindkét csöppség fontos változás előtt áll:

„Tényleg repül az idő, nemrég még Pannit vittük a bölcsibe, most pedig már a kisebbik lányunkat” – mondta a korábbi Sztárban Sztár-győztes a Metropolnak a napokban.

„Emma bölcsibe szoktatása zajlik, egyelőre szereti, de persze vagy én, vagy a feleségem, Heni ott van még vele. Kíváncsi vagyok, akkor mit szól majd, ha egyedül lesz ott! Lehet, hogy csak az idő szépíti meg az emlékeket, de mintha Pannival kicsit könnyebben ment volna. Más habitusúak a lányok, igaz, egyiket sem kell félteni! Hihetetlen, de Panni már az iskolát kezdi szeptemberben, hullámzó, de általában izgatottan várja, megkönnyíti a helyzetet, hogy lesznek olyan osztálytársai, akikkel az óvodába is együtt jártak. Én akkor is izgultam, most is izgulok, de talpraesett lány, és az iskola szerencsére nincs messze az otthonunktól!” – fogalmazott.