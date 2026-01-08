Sarkvidéki hideg jön! Molnár Miléna már készül: fűtött ülőrúd és rántotta menti meg a híres tyúkjait

Az országot sújtó extrém hideg nemcsak az embereket, hanem az állattartókat is komoly kihívás elé állítja. Molnár Miléna influenszer azonban nem ijed meg a fagytól, és szokásához híven kreatív megoldásokkal készül a zord napokra.

Molnár Miléna készen áll forradalmasítani a tyúkok óljának fűtési rendszerét (Fotó: Facebook)

Molnár Miléna egyedi megoldással készül

Molnár Miléna influenszer nem mindennapi módon óvja meg híressé vált tyúkjait a közelgő sarkvidéki hidegtől, a következő napok időjárásától. Elmondása szerint a mínusz 10–15 fokos éjszakák komoly odafigyelést igényelnek, ezért az ólban infralámpa gondoskodik a melegről, a reggeleket pedig meleg étellel indítják.

Igen szokatlanul hideg lesz most a következő napokban. Sokkal több vitamint kapnak, energiadús ételeket. Minden reggel melegételt kapnak, ami átmelegíti őket. Furamód a kedvencük a tojásrántotta

– nevetett a helyzet abszurditásán Miléna, aki jól ismeri a szárnyasok igényeit. A tyúkok amúgy is különös bánásmódban részesülnek, de ezúttal extra vitaminokat és energiadús falatokat kapnak amikkel Molnár Miléna kora reggel kedveskedik nekik. Az ország első számú tyúkanyója azonban még tovább is gondolkodik: egy fűtőkábellel szeretné enyhén melegen tartani az ülőrudat, ahol a TikTok sztárok megpihennek éjjel.

Gondolkodom rajta, hogy az ülőrúd, amin éjszaka vannak, az valahogy fűtött legyen. Ilyen egyébként nem létezik, egy fűtőkábelt terveznék ráerősíteni az ülőrúdra és az pár fokkal melegebben tartja. Mert a lábuk fagy el a legkönnyebben. De még nem néztem utána, hogy ez biztonságos lenne-e, kivitelezhető-e. De ők egyébként jól melegítik magukat, az ólban mindig melegebb van, mint kint. Mínusz 10 fokig a tyúkok jól bírják.

Miléna gyönyörű tyúkjai igazi úri gondoskodást élvezhetnek az extrém hideg időjárás alatt (Fotó: Facebook)

Három napra elzárva a külvilágtól

Nemrég három napra teljesen elszakadtak a külvilágtól, miután Molnár Miléna párjával hazatértek romániai szilveszterezésükből, és elment az internet. „Örültem neki nagyon, mert így kevesebbet kellett dolgozni” – nevetett a Metropolnak. Bár mobilnetük van, az is csak ritkán működik: bizonyos szögben tartott telefonnal, az ablaknál állva tudott üzenetet küldeni. A digitális csendet azonban kifejezetten élvezte, ezért meg is hosszabbították a pihenést.

Az újévet Miléna nem fogadalmakkal indította. Elárulta, hogy nem a tervezős típus, és bár vannak vágyai, még kevés impulzus érte az év elején. Molnár Miléna továbbra is ösztönösen éli a mindennapokat, jelenleg a pihenésre fókuszál – leszámítva a hó lapátolását. A kreatív munkák még váratnak magukra, az influenszer szerint majd alakul minden a maga idejében.