Összeszorult a rajongók szíve: gyászol Regán Lili

A rajongók szíve teljesen összeszorult Regán Lili szomorú bejegyzése láttán, amit az Instagram-oldalán tett közzé. A 27 éves szépséget nemrég nagy veszteség érte, de fontosnak tartotta megosztani a követőivel, hogy ki jelentette számára igazi boldogságot a mindennapokban.

Regán Lili szomorú hírrel jelentkezett be: nagy veszteség érte a magyar lemezlovast

Regán Lili gyászolja kis kedvencét

A mindig mosolygós lemezlovas most nehéz napokat él meg hőn szeretett cicája, Miló elvesztése után, aki számos boldog pillanattal tette szebbé a fiatal DJ mindennapjait. Lili jelenleg nagyon nehezen viseli ezt a veszteséget, azonban mégis fontosnak tartotta, hogy állatszeretetét még a gyász mellett is kihangsúlyozza. A rajongók együttérzően fejezték ki részvétüket az Instagramon megosztott bejegyzés alatt, amin Lili szorosan magához öleli cicáját egy fekete-fehér képen.

Miló cicám sajnos nemrég egy jobb helyre költözött... Rendszeresen kérdezitek tőlem, hogyan vannak a cicák és emiatt úgy éreztem, hogy nem tudom kikerülni, hogy megosszam veletek.. Nagyon nehéz ez nekem, ezért nem is szeretnék többet erről beszélni. Gömbivel minden rendben. Igyekszem pozitív maradni, hiszen a legjobb dolog az, hogy az életem része volt. Bízom benne, hogy boldog életet tudtam nyújtani neki. Én végtelenül hálás vagyok minden pillanatért, amit együtt tölthettünk... Remélem, a legjobb helyen vagy kiscicám

- írta szívszorító sorait a zenész.

Sajnálom Lili! Biztos hogy jó helyen van, és te csodás gazdája voltál.. Boldog cica volt veled

- reagált a bejegyzéshez egy rajongó.

