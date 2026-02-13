RETRO RÁDIÓ

Forró látvány: a fürdőkádban kapták lencsevégre Regán Lilit, csak a hab takarja el a testét – Videó

A rajongók még sosem látták a DJ-t ilyen intim helyzetben.

Regán Lili merész DJ

Eszméletlen képet osztott meg az Instagram-oldalán DJ Regán Lili. A lemezlovas nem szereti visszafogni magát, de legutóbbi posztja sokaknál kiverte a biztosítékot.

Regán Lili a kádban mutatta meg magát
Leesett a rajongók álla Regán Lili új képétől – Fotó: Bors

A kék hajú szépség szereti a merész képeket, néha még az is megesik, hogy egy-egy kihívó képpel promotálja új zenéjét vagy fellépését. Lili most is hasonlóra vállalkozott, Heal Me című daláról írt pár sort.

REGAN LILI – HEAL ME, jelenjen meg? Ez a dal olyan számomra, mint egy hosszú nap utáni fürdő. A megtisztulásról szól, aminek hatására lekerülnek a maszkok. Ezt a felszabadító érzést szeretném átadni ezzel a dallal.

A fürdő és a megtisztulás mellé Lili egy igencsak merész képet mellékelt. A DJ fürdőkádjában ül felkötött hajjal, és csak a hab takarja el a testét. Nem sok celeb vállalkozna ilyen szexi fotó elkészítésére, ez is mutatja, hogy Lilit teljesen más fából faragták.

Ezzel rajongói is egyetértettek, a hozzászólásokban elárasztották kedvencüket dicséretekkel. Sokaknak tetszett a váratlan fürdőszobai környezet is.

„Mindenben csoda szép vagy, legfőképpen a kádban.”

 

