Vadító szettben villantott Regán Lili - Forró fotó

A népszerű magyar dj, Regán Lili legutóbbi közösségi médiás bejelentkezése szabályosan felrobbantotta az internet világát. A nem hétköznapi dj egy szexi fotót tett közzé, és mintha valami meg is változott volna rajta.

Regán Lili visszatért Magyarországra / Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili Magyarországon bulizik

Regán Lili elég sok időt töltött mostanában külföldön, főképp a nagy hidegek kellős közepén, így a hazai közönsége már alig várta, hogy itthon bulizhasson a zenéjére egy jót. Nem hagyta cserben rajongóit a népszerű dj, sőt mi több, egy elég merész szettben jelent meg.

Újra itthon, szombaton az első buli sold out volt és hatalmas élmény!

- kezdte bejegyzésében.

Regán Lili hozzátette, hogy nagyon hiányzott már neki ez az érzés: „Az a szeretet és energia ami a fellépéseken van elképesztően feltölt. Imádom a munkám és hálás vagyok a jóistennek, hogy ezt csinálhatom.”

A népszerű lemezlovas nyomja tovább ezerrel, ehhez pedig dukál egy vadító szett, amit Lili most egy fekete felsővel kezdett meg, ami csak a megfelelő helyeken takarja őt. Mintha ehhez egy új frizurát is hozott volna, hiszen legújabb fotóján, már sokkal világosabb kék hajjal láthatjuk.

Mindenesetre az összkép legalább annyira bulis, mint ő maga.