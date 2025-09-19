Bőrnaciban feszül a feneke: bomba alakot villantott Regán Lili a rajongói legnagyobb örömére

Sokan odáig vannak a bőrnadrágokért, bőrdzsekikért, ami nem is csoda, hiszen az alakot tökéletesen kiemeli, így a legtöbb nőnek különösen jól tud állni. Nincs ez másként Regán Lili esetében sem, akin a bőrnadrág, elképesztően jól mutat.

Regán Lili karrierje ível felfelé: most Svájcban fog fellépni, de korábban zenált már Jennifer Lopez előtt is Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili elkápráztatta az internetet

Regán Lili, a fiatal DJ tehetség az Instagramon osztott meg egy képet, miszerint épp fellépni készül, méghozzá Svájcban, az Amriswil - Club Arena falai között. Egy piros autó, nyitott csomagtartójánál pózol, igazi menő napszemüvegben és hozzá illő fekete dzsekiben, és - szintén fekete - bőrnadrágban.

A fiatal lemezlovas karrierje egyre csak ível felfelé: nemrégiben arról posztolt, hogy saját dala, amely a Dreamin' névre hallgat a Rádió 1 TOP 500-as listáján 27. helyezést ért el, amellyel "magasan az első magyar dal lett" az Instagram-bejegyzése alapján. Ez nem is csoda, hiszen idén abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Jennifer Lopez előtt léphetett fel július 20-án az MVM Dome-ban.