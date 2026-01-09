Keresztes Ildikó: A nulla alattról kezdtük, édesanyám negyven évét elvették

Keresztes Ildikó szerint az életben sokszor adódhat úgy, hogy újra kell kezdeni dolgokat: munkát, kapcsolatokat, akár teljesen új helyen is. Ő 18 éves sem volt, amikor elhagyták Erdélyt, és azóta is többször újra kellett kezdenie az életét, volt, hogy súlyos betegség miatt.

Fotó: MTVA

Ha valaki hatvanegy évesen azt mondja, hogy nem kellett többször újrakezdeni, az biztos, hogy nem mond igazat. Többször újra kellett kezdeni. Mielőtt betöltöttem volna a tizennyolcat, eljöttünk Erdélyből édesanyámmal. Otthagytam a baráti körömet, a családomat, a családi házat, a sportolói múltamat, mindent. Tényleg a nulla alattról kellett elkezdeni

– mesélte a Marosvásárhelyen született énekesnő, aki még bőven a rendszerváltás előtt megtapasztalhatta, milyen volt az élet az elnyomó Ceausescu-rezsim alatt, különösen magyarként. Nem az ő döntése volt a hazatelepülés, de kiskorú volt, nem nagyon kérték ki a véleményét.

Mi menekültünk, úgymond, bár hivatalos házassággal jöttünk át, édesanyám második férjével. Még a Ceausescu-rendszerről beszélünk: hogy biztosak legyünk abban, hogy nem toloncolnak vissza, ezért mi lemondtunk az állampolgárságról. Hontalanként átjönni azt jelentette, hogy édesanyám negyven évét, amit összekapirgált magának, azt elvette az állam.

Keresztes Ildikó családjában voltak korábban is művészek

Apám és anyám egy amatőr színjátszó társulatban ismerkedtek meg, az anyai nagyapám unokatestvére pedig Lukács Mária, a kolozsvári opera balerinája volt. Egy Levente nevű barátom irányított a zene felé, mert akkoriban én sportolóként éltem, az edzések és a versenyek érdekeltek. Nem jártam bulizni, csak edzőtáborok léteztek

– mesélte egy korábbi interjúban.

A többi lány már fiúzott, moziba járt, én legfeljebb a színházba szöktem be a barátnőmmel, még akkor is, ha nem volt már jegy. Még a hollywoodi dívákat, a nagy sztárokat csodáltam, álomvilágban éltem. Azt éreztem, hogy ott lenne a helyem, nem a hétköznapi életben.

Keresztes Ildikónak a színpad lételeme

Fotó: TV2

1982-ben jöttek át, ez édesanyja döntése volt. Édesapja pedig kinn maradt, új családot alapított. „Nem volt döntési opcióm, nem kérdeztek meg, kiskorú voltam. Ötéves koromban váltak el a szüleim, kötelességem volt követni anyámat – ilyen szempontból jól nevelt gyerek voltam. Van kinn egy tüneményes mostohaanyám, egy féltestvérem, nagyon jó lett a kapcsolatunk. Régen nem nagyon volt viszony, de már felnőtt, megnősült, most kezdünk igazi testvérek lenni” – nyilatkozta pár éve.