Marsi Anikó már döntött: ott lesz az idei Békemeneten is

A békés kiállás és a közösségi összefogás ereje idén is ezreket szólít az utcára a nemzet jövőjéért. A TV2 népszerű műsorvezetője, Marsi Anikó őszintén vallott arról, miért tartja sorsdöntőnek a részvételt, és miért kerüli messziről az arrogáns megnyilvánulásokat.