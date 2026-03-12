RETRO RÁDIÓ

Te is köztük vagy? Ez a két csillagjegy most mindent egy lapra tesz fel a szerelemért!

Forrósodik a hangulat, és olyan vallomások bukkanhatnak felszínre, amikre senki nem számított. Sokak sorsát alapjaiban írja át a márciusi horoszkóp, a csillagok szerint ugyanis a tavasz első hónapja nemcsak flörtöt, hanem sorsfordító döntéseket is tartogat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 15:30
márciusi horoszkóp csillagjegy szenvedély szerelem

Márciusban olyan elemi erejű kémia szabadul fel, amit képtelenség lesz figyelmen kívül hagyni. Ha eddig csak vágytál a szenvedélyre vagy egy őszinte szikrára, akkor a márciusi horoszkóp neked szól: a kozmosz olyan díszleteket épít, amiket egy életre megjegyzel. Bár a Merkúr hátrálása okozhat némi zavart a kommunikációban, az asztrológusok szerint ez nem a visszahúzódás, hanem a bátor vallomások ideje.

márciusi horoszkóp, szerelem, csillagjegy
Vajon neked is szerencsét hoz a márciusi horoszkóp? A csillagok állása szerint most olyan szerelmi energiák szabadulnak fel, amelyek fenekestül felforgathatják a mindennapjaidat (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

A márciusi horoszkóp kíméletlen őszinteséget és forró éjszakákat tartogat

A hónap elején a Mars belépése a Halakba érzelmesebbé és ösztönösebbé tette a vonzalmat. Nem az agresszív hódításé a terep, hanem a mély, lelki egymásra találásé. Ezt tetézte a Szűz jegyében történt holdfogyatkozás, ami kíméletlenül felszínre hozta a párkapcsolati titkokat: sokaknak most kell szembenézniük azzal, mi működik és mi az, ami csak időpocsékolás.

Március 10-én a Jupiter szerencsét hozó energiái a Rák jegyében indulnak be, felélesztve a reményt a szívügyekben. Ugyanezen a napon a Vénusz és a Plútó találkozása olyan mágneses vonzerőt generál, hogy egyetlen kósza pillantás is végzetes lehet – írja a People.

Mire számítsanak a jegyek?

Kos

Hallgass a megérzéseidre! Olyan figyelem irányul rád, amit észre sem veszel, pedig a boldogság ott van az orrod előtt! Ne félj kimondani, amit érzel!

Bika

Váratlan fordulatok jönnek. A hónap végén a Vénusz belép a jegyedbe, így a természetes vonzerődnek senki nem tud majd ellenállni. Felkészültél a hódításra?

Ikrek

Figyeld, ki figyel téged! Meglepődhetsz, de valaki a baráti körödből vagy a közösségi médiából sokkal komolyabban gondolja a dolgot, mint hinnéd.

Rák

Kalandvágy fűti a szívedet. A párkapcsolatodban most jött el az ideje, hogy a közös jövőről és az elköteleződésről beszéljetek.

Oroszlán

Készen állsz a mélyrepülésre. Olyan intimitásra vágysz, ami túlmutat a felszínen. Egy különleges kapcsolat most arra késztet, hogy fejlődj és feszegesd a határaidat.

Szűz

Engedd, hogy a másik fél is megtegye az első lépést! Egy őszinte beszélgetés a bizalomról és a hosszú távú célokról mindent megváltoztathat köztetek.

Mérleg

Apró gesztusok, hatalmas jelentőség. Vedd komolyan a másik érzéseit, mert a nagy szerelem sokszor a legegyszerűbb, hétköznapi pillanatokból növi ki magát.

Skorpió

Flörtölj a lehetőségekkel! Ahhoz, hogy a kapcsolatod virágozzon, egyensúlyra és némi extra erőfeszítésre lesz szükséged. Ne hagyd kialudni a tüzet!

Nyilas

Ha valami nem „egyértelmű igen”, akkor az „határozott nem”. Csak olyan kapcsolatba fektess energiát, ami érzelmi biztonságot is nyújt.

Bak

Mondd ki, ami a fejedben van! Az őszinteség most olyan mélységet hozhat az életedbe, amire titokban már nagyon régen vágytál.

Vízöntő

Ismerd fel az értékedet! Ne érd be kevesebbel, mint amit megérdemelsz. Egy flört most rávilágíthat arra, ki az, aki igazán becsül téged.

Halak

Te vagy a hónap mágnese. A belőled áradó magabiztosságot lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Most azt a szerelmet vonzod be, ami a belső tisztánlátásodat tükrözi.

 

