Te is köztük vagy? Ez a két csillagjegy most mindent egy lapra tesz fel a szerelemért!

Márciusban olyan elemi erejű kémia szabadul fel, amit képtelenség lesz figyelmen kívül hagyni. Ha eddig csak vágytál a szenvedélyre vagy egy őszinte szikrára, akkor a márciusi horoszkóp neked szól: a kozmosz olyan díszleteket épít, amiket egy életre megjegyzel. Bár a Merkúr hátrálása okozhat némi zavart a kommunikációban, az asztrológusok szerint ez nem a visszahúzódás, hanem a bátor vallomások ideje.

Vajon neked is szerencsét hoz a márciusi horoszkóp? A csillagok állása szerint most olyan szerelmi energiák szabadulnak fel, amelyek fenekestül felforgathatják a mindennapjaidat (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

A márciusi horoszkóp kíméletlen őszinteséget és forró éjszakákat tartogat

A hónap elején a Mars belépése a Halakba érzelmesebbé és ösztönösebbé tette a vonzalmat. Nem az agresszív hódításé a terep, hanem a mély, lelki egymásra találásé. Ezt tetézte a Szűz jegyében történt holdfogyatkozás, ami kíméletlenül felszínre hozta a párkapcsolati titkokat: sokaknak most kell szembenézniük azzal, mi működik és mi az, ami csak időpocsékolás.

Március 10-én a Jupiter szerencsét hozó energiái a Rák jegyében indulnak be, felélesztve a reményt a szívügyekben. Ugyanezen a napon a Vénusz és a Plútó találkozása olyan mágneses vonzerőt generál, hogy egyetlen kósza pillantás is végzetes lehet – írja a People.

Mire számítsanak a jegyek?

Kos

Hallgass a megérzéseidre! Olyan figyelem irányul rád, amit észre sem veszel, pedig a boldogság ott van az orrod előtt! Ne félj kimondani, amit érzel!

Bika

Váratlan fordulatok jönnek. A hónap végén a Vénusz belép a jegyedbe, így a természetes vonzerődnek senki nem tud majd ellenállni. Felkészültél a hódításra?

Ikrek

Figyeld, ki figyel téged! Meglepődhetsz, de valaki a baráti körödből vagy a közösségi médiából sokkal komolyabban gondolja a dolgot, mint hinnéd.

Rák

Kalandvágy fűti a szívedet. A párkapcsolatodban most jött el az ideje, hogy a közös jövőről és az elköteleződésről beszéljetek.

Oroszlán

Készen állsz a mélyrepülésre. Olyan intimitásra vágysz, ami túlmutat a felszínen. Egy különleges kapcsolat most arra késztet, hogy fejlődj és feszegesd a határaidat.

Szűz

Engedd, hogy a másik fél is megtegye az első lépést! Egy őszinte beszélgetés a bizalomról és a hosszú távú célokról mindent megváltoztathat köztetek.