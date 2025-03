Beköszöntött a Nyúl hava: csodát hoz el ezeknek a csillagjegyeknek

Itt a tavasz, és kezdetét veszi a Nyúl hava. A Nyúl jele a remény, a béke és a jólét szimbóluma a kínai kultúrában. A 2025-ös márciusi kínai horoszkóp következik, amit az Astronet készített el.

Eláruljuk kik várhatják a csodát Fotó: Pixabay

Patkány (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Patkány, a márciusi horoszkópod a belső erő építéséről szól, és hogy felismerd, hogy a teremtő erők ténylegesen működnek az életedben. Minden kis győzelem egy lépcsőfok a másikhoz, és ha visszanézel, látni fogod, meddig jutottál. Olyan segítséget kapsz most az univerzumtól, amik ténylegesen megoldják az ügyeidet. Ez a segítség érkezhet egy konkrét személy formájában, de az is lehet, hogy a véletlen játszik a kezedre.

Bivaly (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A márciusi kínai horoszkóp szerint a Nyúl havában szuper, teremtő energiák érkeznek az életedbe. Most ugyanis olyan ajtók nyílnak ki előtted, amiket eddig zárva találtál. Légy nagyon tudatos a döntéseidben, mert azok most hosszú távra meghatározzák az életed folyását. Jó híreket kaphatsz a pénzügyekben 20-a után.

Tigris (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A márciusi kínai horoszkóp szerint nagyon elemedben leszel ebben a hónapban. A téli szürkeségnek vége, és most te is végre előre, a jövőre tudsz koncentrálni. Mi az, ami a terveid között szerepel rövid és hosszú távon? Most szövetségeseket, segítőket találsz minden tervedhez, és az univerzum támogató energiái működnek az életedben.

Nyúl (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Te leszel ennek a hónapnak a nyertese, ha a Nyúl jelében születtél. Most ugyanis olyan változások jönnek, amiket te szuperül ki tudsz használni, és mindent a javadra fordítasz! Pénzügyileg és a munkában is felívelés jön, ha állást keresel, márciusban találhatsz egy megfelelőt. Ha szingli vagy, akkor pedig most beléphet az életedbe valaki, aki nagyon megmozgatja a fantáziádat, és ez kölcsönös lesz…

Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Nagyon sok mindenben szabad kezet kapsz az univerzumtól márciusban, és most tényleg te irányíthatod az eseményeket. Jól fontold meg, mire használod ezt az erőt, mert átütő sikereket érhetsz el. Fókuszálj, és ha szükséges, akkor keress magadnak szövetségeseket, segítőket. Olyan helyről érkezhet most pénz, ahonnan nem is vártad!