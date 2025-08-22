Átjáró a múltba: ilyenek voltak régen Budapest aluljárói – Galéria

A föld alatti gyalogos közlekedés már évtizedek óta szerves része a fővárosi életnek. Mutatjuk, hogy festettek régen Budapest aluljárói.
Budapest aluljáróinak nagy része a felettük elhelyezkedő terekről kapta nevét. Ezért, amikor egy tér neve megváltozott, az aluljárót is új néven kezdték emlegetni – még ha a köztudatban sokszor a régi változat maradt is meg.
Budapesten egészen a 60-as évekig nem igazán merült fel, hogy aluljárókat építsenek. Ekkor vetődött csak fel, hogy mivel egyre több a gépkocsi, így az autók zavartalanabb haladásához elkezdték a föld alá terelni a gyalogosokat.
Erre pedig a legkézenfekvőbb megoldásnak az aluljárók építése kínálkozott. Az aluljárók sok esetben randik helyszíneként is funkcionáltak, ilyen volt egyebek mellett a Blaha Lujza tér, vagy éppen a Nyugati tér, korábbi nevén Marx tér. Mára nagyon sok aluljáró megváltozott már, korszerűbbé vált, de például a különféle árusok, vagy utcazenészek megjelenése manapság is ugyanúgy jellemző ezekre a közlekedési terekre, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
Ha érdekel, milyennek voltak régen az aluljárók, kattints retró képgalériánkra!
