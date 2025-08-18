Blaha Lujza tér: szemét, káosz és drogosok – egyre elviselhetetlenebb a helyzet

A belváros egyik legforgalmasabb csomópontja hiába esett át drága pénzen egy felújításon, a közbiztonság és a köztisztaság mára soha nem látott mélypontra süllyedt. A Blaha Lujza tér pár szóban: drogosok, hajléktalanok, eldobált fecskendők és szeméthegyek.
A belváros szívében, Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, a Blaha Lujza téren nap mint nap tízezrek fordulnak meg. A tér a közelmúltban esett át egy felújításon, ám a környék állapota mára ismét a régi, vagy sokak szerint még annál is rosszabb képet mutat. A köztisztaság szinte teljesen megszűnt: hajléktalanok, drogosok, eldobált fecskendők és mindent ellepő szemét jellemzi a teret.
A Metropol korábban is beszámolt a Blaha tarthatatlan állapotáról, és a helyzet a jelek szerint tovább romlott. Egy fórumon egyre többen panaszkodtak a Blaha állapotára:
Az egyik tegnap kiszedte és eltörte egy facsemete védőkaróját, majd azzal kezdett el fenyegetni egy férfit. Ezért kellett felújítani a teret? Hogy saját sz*rukban fetrengő drogosok üvöltözzenek és verekedjenek a 35 fokban, a bangladesi szintű bűzben?
– tette fel a kérdést a posztoló, amihez rengetegen hozzászóltak a saját tapasztalataikkal. Egyikük szerint már szinte elviselhetetlenné vált a helyzet a téren: „Kimenne az ember egyet sétálni, de minden bűzlik a húgytól, és nagyjából minden sarkon valami agyhalott kiabál vagy fetreng a járda közepén” – írta.
Sokak szerint a tér sosem volt ennyire rossz állapotban, hiába a felújítás:
Az Akácfa utca elején nőttem fel, ott laktam 2015-ig. Sosem nézett ki ennyire rosszul, pedig akkoriban is voltak zűrös alakok
– írta ki egy korábbi lakos. A helyiek szerint hiába a közterület-felügyelet jelenléte, a problémák nem oldódtak meg.
Pár napja a Meki sarkán, konkrétan az épp a villamosmegállóban ücsörgő közteresektől 10 méterre fosta le sugárba egy állampolgárnő az épület falát
– tudósított egy fórumozó.
Mint arról a Metropol már többször is beszámolt, a VIII. kerületben hosszú ideje óriási probléma a kábítószer. Nemrégiben írtuk meg, hogy Józsefváros lakóit rettegésben tartják a drogosok. Ez magával hozta azt, hogy az elhagyott tűk, zavart állapotban kiabáló emberek, sőt, erőszakos összetűzések mindennaposak a környéken.
A Blaha Lujza tér mostanra ennek szomorú jelképe lett. Bár a városvezetés sokat ígért a felújítással, a lakosság véleménye szerint a közbiztonság nemhogy nem javult, hanem tovább romlott.
Felújíthatod a Blaha Lujza teret, de a Blaha Lujza teret nem veheted ki a Blaha Lujza térből
– fogalmazta meg keserűen az egyik hozzászóló.
Az pedig a pesti lakosok mindennapjait keseríti meg, hogy nem tudnak nyugodtan közlekedni a téren.
A drogosok és hajléktalanok látványa, a bűz és a szemét sokak számára már elviselhetetlen.
Egy hozzászóló úgy fogalmazott:
Egyre több a drogos meg a csöves. A 4-es, 6-os vonalán a Margit hídtól a Keletiig minden undorító, tele húggyal, szarral, szeméttel és hajléktalanokkal
– tette közzé a fórumon.
A fórumokon egyre többen kérik számon a Karácsony Gergely féle városvezetést. Bár a felújítás után rövid ideig tisztábbnak és rendezettebbnek tűnt a Blaha, mára ismét a régi állapotába süllyedt vissza, sőt sokak szerint még rosszabb lett a helyzet.
Nézd meg a saját szemeddel a Blaha Lujza téri állapotokat galériánkban!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.