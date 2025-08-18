RETRO RÁDIÓ

Blaha Lujza tér: szemét, káosz és drogosok – egyre elviselhetetlenebb a helyzet

A belváros egyik legforgalmasabb csomópontja hiába esett át drága pénzen egy felújításon, a közbiztonság és a köztisztaság mára soha nem látott mélypontra süllyedt. A Blaha Lujza tér pár szóban: drogosok, hajléktalanok, eldobált fecskendők és szeméthegyek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 16:30
Blaha Lujza tér szemét állapot belváros

A belváros szívében, Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, a Blaha Lujza téren nap mint nap tízezrek fordulnak meg. A tér a közelmúltban esett át egy felújításon, ám a környék állapota mára ismét a régi, vagy sokak szerint még annál is rosszabb képet mutat. A köztisztaság szinte teljesen megszűnt: hajléktalanok, drogosok, eldobált fecskendők és mindent ellepő szemét jellemzi a teret

Blaha Lujza tér
Alvó hajléktalan a Blaha Lujza téri növényzetben, szétdobált szemét, kosz Fotó: Metropol

„Érzem a képek szagát” – panaszkodnak a Blaha Lujza tér állapota miatt 

A Metropol korábban is beszámolt a Blaha tarthatatlan állapotáról, és a helyzet a jelek szerint tovább romlott. Egy fórumon egyre többen panaszkodtak a Blaha állapotára: 

Az egyik tegnap kiszedte és eltörte egy facsemete védőkaróját, majd azzal kezdett el fenyegetni egy férfit. Ezért kellett felújítani a teret? Hogy saját sz*rukban fetrengő drogosok üvöltözzenek és verekedjenek a 35 fokban, a bangladesi szintű bűzben?

– tette fel a kérdést a posztoló, amihez rengetegen hozzászóltak a saját tapasztalataikkal. Egyikük szerint már szinte elviselhetetlenné vált a helyzet a téren: „Kimenne az ember egyet sétálni, de minden bűzlik a húgytól, és nagyjából minden sarkon valami agyhalott kiabál vagy fetreng a járda közepén” – írta.  

Sokak szerint a tér sosem volt ennyire rossz állapotban, hiába a felújítás: 

Az Akácfa utca elején nőttem fel, ott laktam 2015-ig. Sosem nézett ki ennyire rosszul, pedig akkoriban is voltak zűrös alakok

 – írta ki egy korábbi lakos. A helyiek szerint hiába a közterület-felügyelet jelenléte, a problémák nem oldódtak meg. 

Pár napja a Meki sarkán, konkrétan az épp a villamosmegállóban ücsörgő közteresektől 10 méterre fosta le sugárba egy állampolgárnő az épület falát

 – tudósított egy fórumozó.

A Blaha Lujza tér immár állandó probléma - ezért fölösleges volt felújításra költeni Fotó: Metropol

Józsefváros régóta küzd a droggal 

Mint arról a Metropol már többször is beszámolt, a VIII. kerületben hosszú ideje óriási probléma a kábítószer. Nemrégiben írtuk meg, hogy Józsefváros lakóit rettegésben tartják a drogosok. Ez magával hozta azt, hogy az elhagyott tűk, zavart állapotban kiabáló emberek, sőt, erőszakos összetűzések mindennaposak a környéken. 

A Blaha Lujza tér mostanra ennek szomorú jelképe lett. Bár a városvezetés sokat ígért a felújítással, a lakosság véleménye szerint a közbiztonság nemhogy nem javult, hanem tovább romlott. 

Felújíthatod a Blaha Lujza teret, de a Blaha Lujza teret nem veheted ki a Blaha Lujza térből

 – fogalmazta meg keserűen az egyik hozzászóló. 

Az pedig a pesti lakosok mindennapjait keseríti meg, hogy nem tudnak nyugodtan közlekedni a téren. 

A drogosok és hajléktalanok látványa, a bűz és a szemét sokak számára már elviselhetetlen. 

Egy hozzászóló úgy fogalmazott: 

Egyre több a drogos meg a csöves. A 4-es, 6-os vonalán a Margit hídtól a Keletiig minden undorító, tele húggyal, szarral, szeméttel és hajléktalanokkal

 – tette közzé a fórumon

A fórumokon egyre többen kérik számon a Karácsony Gergely féle városvezetést. Bár a felújítás után rövid ideig tisztábbnak és rendezettebbnek tűnt a Blaha, mára ismét a régi állapotába süllyedt vissza, sőt sokak szerint még rosszabb lett a helyzet.

Nézd meg a saját szemeddel a Blaha Lujza téri állapotokat galériánkban!

Blaha Lujza tér: szemét, káosz és drogosok

fotóma, 15:18Fotók: Metropol

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu