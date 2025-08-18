Blaha Lujza tér: szemét, káosz és drogosok – egyre elviselhetetlenebb a helyzet

A belváros szívében, Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, a Blaha Lujza téren nap mint nap tízezrek fordulnak meg. A tér a közelmúltban esett át egy felújításon, ám a környék állapota mára ismét a régi, vagy sokak szerint még annál is rosszabb képet mutat. A köztisztaság szinte teljesen megszűnt: hajléktalanok, drogosok, eldobált fecskendők és mindent ellepő szemét jellemzi a teret.

Alvó hajléktalan a Blaha Lujza téri növényzetben, szétdobált szemét, kosz Fotó: Metropol

„Érzem a képek szagát” – panaszkodnak a Blaha Lujza tér állapota miatt

A Metropol korábban is beszámolt a Blaha tarthatatlan állapotáról, és a helyzet a jelek szerint tovább romlott. Egy fórumon egyre többen panaszkodtak a Blaha állapotára:

Az egyik tegnap kiszedte és eltörte egy facsemete védőkaróját, majd azzal kezdett el fenyegetni egy férfit. Ezért kellett felújítani a teret? Hogy saját sz*rukban fetrengő drogosok üvöltözzenek és verekedjenek a 35 fokban, a bangladesi szintű bűzben?

– tette fel a kérdést a posztoló, amihez rengetegen hozzászóltak a saját tapasztalataikkal. Egyikük szerint már szinte elviselhetetlenné vált a helyzet a téren: „Kimenne az ember egyet sétálni, de minden bűzlik a húgytól, és nagyjából minden sarkon valami agyhalott kiabál vagy fetreng a járda közepén” – írta.

Sokak szerint a tér sosem volt ennyire rossz állapotban, hiába a felújítás:

Az Akácfa utca elején nőttem fel, ott laktam 2015-ig. Sosem nézett ki ennyire rosszul, pedig akkoriban is voltak zűrös alakok

– írta ki egy korábbi lakos. A helyiek szerint hiába a közterület-felügyelet jelenléte, a problémák nem oldódtak meg.

Pár napja a Meki sarkán, konkrétan az épp a villamosmegállóban ücsörgő közteresektől 10 méterre fosta le sugárba egy állampolgárnő az épület falát

– tudósított egy fórumozó.

A Blaha Lujza tér immár állandó probléma - ezért fölösleges volt felújításra költeni Fotó: Metropol

Józsefváros régóta küzd a droggal

Mint arról a Metropol már többször is beszámolt, a VIII. kerületben hosszú ideje óriási probléma a kábítószer. Nemrégiben írtuk meg, hogy Józsefváros lakóit rettegésben tartják a drogosok. Ez magával hozta azt, hogy az elhagyott tűk, zavart állapotban kiabáló emberek, sőt, erőszakos összetűzések mindennaposak a környéken.