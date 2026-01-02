RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: köszönet a polgárőrök munkájáért

A főtanácsadó közölte, idén is folytatják az együttműködést, és bízik benne, hogy a hungarikumok közé emelkedhet ez a nemzetközileg is egyedülálló szervezet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 19:02
Módosítva: 2026.01.02. 19:03
Nyitrai Zsolt polgárőrség határvédelem

„Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben, legyen szó akár a települések közbiztonságáról, határvédelemről, árvízről vagy a kábítószer elleni harcról” – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban. 

nyitrai zsolt
Nyitrai Zsolt köszönetet mondott a polgárőröknek (Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt)

Nyitrai Zsolt elmondta, 2010 óta duplájára nőtt az OPSZ támogatása, és folyamatosan bővítik, modernizálják a szervezet eszközparkját.
Hozzátette, a polgárőr egyesületeket tavaly mentesítették az őket érintő cégautó-adó megfizetése alól, ami régi törekvésük volt, és több 100 milliós megtakarítást jelent az egyesületeknek.
A főtanácsadó közölte, idén is folytatják az együttműködést, és bízik benne, hogy a hungarikumok közé emelkedhet ez a nemzetközileg is egyedülálló szervezet.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke bejelentette, hogy idén legalább 50 településen új polgárőr-egyesületet hoznak létre. Az OPSZ elnöke a videóban azt mondta, Magyarország kormánya a polgárőrség stratégiai partnere. Hozzátette, minden technikai, anyagi támogatást megkaptak a kormánytól, és reményei szerint ez az együttműködés 2026-ban is folytatódik.

A polgárőrség 2026-ban újult erővel folytatja munkáját, elsősorban Magyarország és az emberek biztonsága érdekében

– jelentette ki.
Túrós András közölte: meghirdetik a közterületek és a külterületek biztonságának programját, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a polgárőrök 15-20 százalékkal több közterületi szolgálati órát teljesítsenek, ezzel is javítva az emberek biztonságérzetét.
Másik célkitűzésük a közbiztonsági fórumokhoz kapcsolódik: 40 járásban szerveznek ilyen programot, ezeken hangsúlyosan szólnak a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról, az online csalások megelőzéséről és a határvédelemről.
Elmondta, legalább 50 településen új polgárőr egyesületet hoznak létre.
„2026-ban 35 éves lesz a polgárőrség, ezt méltó módon szeretnék megünnepelni, különös tekintettel arra, hogy a szervezet nélkülözhetetlen szereplője a közbiztonság védelmének” – fogalmazott az elnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu