Ablakon dobták ki a kábítószert: Házaspár terjesztette a drogot Erzsébetvárosban, a rendőrség elkapta őket

A Police.hu írja, hogy a rendőrség információi szerint hónapok óta kristállyal kereskedett a fővárosban egy erzsébetvárosi dílerpár.

Lecsapott a rendőrség a dílerekre / Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A BRFK VII. és VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály és a BRFK Kiberbűnözés Elleni Osztály közreműködésével december 18-án este egy XIII. kerületi lakásban elfogták a 44 éves K. Tivadart és feleségét, a 44 éves K. Erzsébetet. A rajtaütés során 7,28 kilogramm kábítószergyanús, kristályos anyaggal teli sporttáskát dobtak ki a lakásuk ablakán át a tömbház kiskertjébe, de hiába. A rendőrök megtalálták és lefoglalták

– közölte a rendőrség azzal együtt, hogy az összes lefoglalt droggyanús anyag feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot.

Az is kiderült, hogy a kutatás során a nyomozók 280 gramm kristályt, továbbá kisebb mennyiségben zöld növényi törmeléket, droggyanús fehér port, több mint másfél millió forintot, többfajta valutát, aranyat, illetve mobiltelefonokat is lefoglaltak – ráadásul a férfi ellen elfogatóparancs van érvényben járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt.

A fővárosi rendőrök előállították a házaspárt a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságra, az erzsébetvárosi nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd vették őrizetbe őket, és kezdeményezték letartóztatásukat

