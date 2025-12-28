RETRO RÁDIÓ

Lecsapott a rendőrség a VI. kerületben, drogot találtak a két férfinál

Egy Király utcai lakásban tartózkodott a két körözött férfi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 08:43
rendőrség kábítószer drog

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztály a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével december 19-én reggel egy VI. kerületi, Király utcai lakásnál intézkedtek, ugyanis az információik szerint ott tartózkodott két körözött férfi: a 45 éves R. Csaba, aki ellen a bíróság két elfogatóparancsot is kiadott járművezetés az eltiltás hatálya alatt elkövetett bűncselekmények miatt, emellett kapcsolati erőszak miatt is körözték; illetve az 56 éves N. Sándor, akit lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt kerestek a hatóságok.

rendőrség
Elkapott két férfit a rendőrség a VI. kerületben / Illusztráció: Gé

A rendőrség megosztotta, hogy a 45 éves R. Csabát az ingatlan közelében, az utcán, az 56 éves N. Sándort pedig a lakásban fogták el, mindkét férfinál kábítószert találtak.

A fővárosi rendőrök mindkét férfit előállították, és kábítószer birtoklása bűncselekmény gyanúja miatt külön eljárást indítottak ellenük. Kihallgatásukat követően R. Csabát büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, míg N. Sándor esetében bíróság elé állításáról intézkedtek

– írták.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
