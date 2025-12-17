A Mackenzie Michalski-gyilkosság: a vádlott nem ismerte be a bűncselekményt
A Fővárosi Törvényszék szerdán előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben egy ír származású férfit emberölés bűntettével vádol az ügyészség. Az előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerte be, így a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.
A vádirat szerint az ír állampolgárságú férfi tavaly november 4-én este egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a későbbi áldozattal, akivel együtt italoztak és táncoltak. Felmentek a férfi lakására, ahol szexuális együttlét közben a vádlott bántalmazta és megfojtotta a nőt. Ezt követően a férfi összetakarított a lakásban, majd elment, vásárolt egy nagy bőröndöt, amelybe beletette a nő holttestét. Ezután egy bérelt autóval a bőröndöt egy Balaton környéki erdős területen elrejtette.
A közlés szerint az ügyészség a terhelt beismerése és tárgyalásról való lemondása esetére a feltételes szabadságra bocsátás kizárásával 12 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, valamint Magyarország területéről 10 évre történő kiutasítást indítványozott.
Az előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerte be, így a bizonyítási indítványok elhangzását követően a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.
Az eljárás 2026. február 13-án a szakértők meghallgatásával folytatódik - közölte a Fővárosi Törvényszék.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre