Döbbenet: ez a hat személyiségbeli változás jelezheti előre a demencia megjelenését

A demencia az idősebb korosztály egyik leggyakoribb betegsége. Az Alzheimer-kór azonban már korábban is jelentkezhetnek, és akár már évekkel előre jelzi a betegség meglétét, mégpedig a személyiségbeli változások terén.

A demencia nem csak az időseket támadja

Az Alzheimer-kór leginkább az idősebb korosztályt érinti, azokat, akik 65 évesek vagy afeletti életkorban vannak. Előfordul azonban, hogy a demencia jóval korábban is megjelenhet; a 30 és 66 éves korosztály közötti embereknél fordul elő. A betegség nemcsak az elmére, de a testre is kihatással van. A Mayo Clinic a következő tüneteket ismertette:

memóriavesztés,

kommunikációs nehézségek vagy nehézség a megfelelő szavak megtalálásában,

romlik a vizuális és térbeli képesség,

az érveléssel és a problémamegoldással is nehézségek adódnak,

nehezen sikerül a bonyolult feladatokat megoldani,

probléma a tervezéssel és szervezéssel,

mozgáskontroll-problémák és gyenge koordináció,

tájékozódási zavar.

A fent említett tüneteken felül személyiségváltozások is előfordulhatnak, amelyek már akár évekkel az ismert tünetek előtt megjelennek. Gill Livingston, a londoni Univesrity College professzora hat olyan változást ismertetett, amelyekre érdemes odafigyelni.

Önbizalomhiány

Az önbizalomvesztés a demencia egyik figyelmeztető jele lehet, ez bizonyult a legerősebb előrejelző tünetnek, ezután következett csak az hangulatromlás és az alvásproblémák. Azok, akik önbizalomhiányban szenvednek, 50%-kal nagyobb eséllyel alakul ki demencia abban az esetben is, ha kockázati tényezők vagy genetikai hajlam volt jelen.

Az alacsony önbizalom magányhoz vezethet. Publikáltunk egy tanulmányt, amely kimutatta, hogy a tartós magány megnöveli a demencia kockázatát

– nyilatkozta a Telegraphnak a Norvég Nemzeti Idősödési és Egészségügyi Központ kutatási igazgatója, Geir Selbaek

Mindennapi problémákkal való megbirkózás

A következő jel a kutatás szerint, amikor az emberek képtelenek megbirkózni a mindennapi problémáikkal, amely leginkább a 40-50 év közötti korosztályt érinti, melyet Livingston az agy zsugorodásának tulajdonít.