Döbbenet: ez a hat személyiségbeli változás jelezheti előre a demencia megjelenését
Az Alzheimer-kór egy alattomos betegség. A demencia már akár évekkel a kialakulása előtt is jelezhet.
A demencia az idősebb korosztály egyik leggyakoribb betegsége. Az Alzheimer-kór azonban már korábban is jelentkezhetnek, és akár már évekkel előre jelzi a betegség meglétét, mégpedig a személyiségbeli változások terén.
A demencia nem csak az időseket támadja
Az Alzheimer-kór leginkább az idősebb korosztályt érinti, azokat, akik 65 évesek vagy afeletti életkorban vannak. Előfordul azonban, hogy a demencia jóval korábban is megjelenhet; a 30 és 66 éves korosztály közötti embereknél fordul elő. A betegség nemcsak az elmére, de a testre is kihatással van. A Mayo Clinic a következő tüneteket ismertette:
- memóriavesztés,
- kommunikációs nehézségek vagy nehézség a megfelelő szavak megtalálásában,
- romlik a vizuális és térbeli képesség,
- az érveléssel és a problémamegoldással is nehézségek adódnak,
- nehezen sikerül a bonyolult feladatokat megoldani,
- probléma a tervezéssel és szervezéssel,
- mozgáskontroll-problémák és gyenge koordináció,
- tájékozódási zavar.
A fent említett tüneteken felül személyiségváltozások is előfordulhatnak, amelyek már akár évekkel az ismert tünetek előtt megjelennek. Gill Livingston, a londoni Univesrity College professzora hat olyan változást ismertetett, amelyekre érdemes odafigyelni.
Önbizalomhiány
Az önbizalomvesztés a demencia egyik figyelmeztető jele lehet, ez bizonyult a legerősebb előrejelző tünetnek, ezután következett csak az hangulatromlás és az alvásproblémák. Azok, akik önbizalomhiányban szenvednek, 50%-kal nagyobb eséllyel alakul ki demencia abban az esetben is, ha kockázati tényezők vagy genetikai hajlam volt jelen.
Az alacsony önbizalom magányhoz vezethet. Publikáltunk egy tanulmányt, amely kimutatta, hogy a tartós magány megnöveli a demencia kockázatát
– nyilatkozta a Telegraphnak a Norvég Nemzeti Idősödési és Egészségügyi Központ kutatási igazgatója, Geir Selbaek
Mindennapi problémákkal való megbirkózás
A következő jel a kutatás szerint, amikor az emberek képtelenek megbirkózni a mindennapi problémáikkal, amely leginkább a 40-50 év közötti korosztályt érinti, melyet Livingston az agy zsugorodásának tulajdonít.
„A kisgyermekeknél a stressz sokkal gyakrabban okoz összeomlást, kiabálást vagy sírást, mivel az agyuk mérete kisebb” – magyarázta, majd hozzátette, hogy azoknál, akiknél Alzheimer-kórt diagnosztizáltak, agyzsugorodást véltek felfedezni.
Melegség hiánya
A melegség és a szeretet hiánya sokszor jelzi a demencia meglétét középkorú korosztályban. A kutatási eredmények alapján azok, akik a melegség és szeretet hiányát tapasztalták, 44%-kal nagyobb eséllyel alakult ki Alzheimer-kór.
Impulzivitás
Az impulzivitás önmagában nem jelent problémát, viszont ha hirtelen jelentkezik, az aggodalomra adhat okot. „Emlékszem egy nőre, aki hagyományos személyiség volt, majd minden megváltozott hirtelen. Többször járt el otthonról, nem érdekelte annyira már a férje, nélküle akart programokon részt venni. Régebben mindent együtt csináltak, de hirtelen jött az az érzés, hogy a férje már nem elég kalandvágyó a számára” – mondta Livingston a The Telegraphnak adott interjúban. Mint mondja, ez a frontális lebenyben lévő sejtek romlása miatt történik.
Idegesség
Azok, akik idegesebbek, szorongóbbak, nagyobb eséllyel szenvedhetnek majd később demenciában. Selbaek professzor úgy véli, hogy a krónikus stresszel állhat mindez összefüggésben.
Perfekcionizmus
A folytonos tökéletességre való törekvés a feladatok elvégzése során szintén árulkodó jel. Ennek hátterében az állhat, hogy az illető már nem tudja úgy elvégezni a feladatokat, mint ahogyan azt korábban tette.
Gyenge koncentráció
A középkorú korosztályban lévők, akik koncentrációs nehézségekről számoltak be, azoknál nagyobb eséllyel alakult ki a demencia. Mindez a kognitív funkciók romlásával áll összefüggésben – olvasható az Unilad cikkében.
