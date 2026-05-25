2 évad után kirúgták Tom Hardyt Gengsztervilágból – teljesen kiakasztotta színésztársát

Új részletek derültek ki, miután Tom Hardyt állítólag két évad után kirúgták a Gengsztervilág című sorozatból. A színész állítólag feldühítette 80 éves kollégáját, Helen Mirrent azzal, ahogyan a forgatáson viselkedett.

Kiakasztotta színésztársát Tom Hardy Fotó: Cat Morley

Kiakasztotta színésztársát Tom Hardy

„Tom karaktere elbűvölő. Ő a nyugodt típus, de pont az ellenkezője, amikor a kamerák megállnak. Dame Helen egy igazi öröm, igazi profi, és az évek során rengeteg emberrel dolgozott együtt” – mondta egy forrás. A pletykák szerint a színésznő számára volt pár dolog, ami szemet szúrt Hardy viselkedésében.

A bennfentes azt állította, hogy egyszer Mirren rajtakapta a 48 éves színészt, amint játszik a telefonján, amikor máshol kellett volna lennie. „Egyre frusztráltabb Tommal és a hozzáállásával” – állította.

Simán elkéshet a forgatásról, és ez bosszantó Helen számára, aki rendkívül profi és fegyelmezett. A hangneme és a késései is olyanok, amiket Helen nem szeret.

A bennfentes hozzátette, hogy a színésznő jobbat vár el és magas mércét állít az emberekkel szemben. Mindeközben Hardy állítólag királyként henceg a forgatáson, és nagyon, nagyon arrogáns.

Úgy tűnik azonban ezt az ellentétet a stáb is kiszúrta, ugyanis ők is megjegyezték, hogy Mirren nem tűnik túl boldognak, ha Hardyal kell egy jelenetet forgatnia. „Mindez elég személyessé vált közöttük” – osztotta meg a forrás. „Úgy érzem, mintha Tom felhúzná őt.” A bennfentes szerint mindenki fantasztikus a forgatásokon, így szomorú, hogy a háttérben egy ilyen viszály húzódik.

Azonban úgy tűnik Hardy nem csak a színésznőnél húzta ki a gyufát. Állítólag nem tetszett neki, hogy az ő történetszála kevesebb figyelmet kapott, így megjegyzéseket ajánlott fel a forgatókönyvhöz, amit nem vett jó néven Jez Butterworth, vezető producer. Végül Butterworth azzal fenyegetőzött, hogy felmond a felmerülő problémák közepette.

Belsős források szerint pénteken végleg elengedték Hardyt a sorozatból, forgatási problémák miatt – írta a Page Six.