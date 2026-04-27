Hosszabb szünetet tervez Tom Hardy, akár évekre is eltűnhet

A hírek szerint komoly pihenőt tart Tom Hardy, miután teljesen kimerítette a Gengsztervilág című krimisorozat forgatása. A 48 éves brit színész a második évad után állítólag hosszabb szabadságra készül.

Tom Hardy a sorozata leforgatása után akár többéves szabadságra mehet

Tom Hardy testileg és lelkileg is kimerült

A színész a sorozatban Harry Da Souzát alakítja, egy kemény bűnözőt, aki családok közötti véres konfliktusok közepébe kerül. A bennfentesek szerint Hardy már alig várja, hogy hátraléphessen, és akár több évre is eltűnhet a reflektorfényből. A döntés hátterében nem csak a kimerítő forgatások állhatnak. Korábban maga a színész is beszélt arról, mennyire megviselték testileg az akciódús szerepek: térdműtéteken esett át, porckorongsérvvel küzd, és úgy fogalmazott, hogy a teste „lassan darabokra hullik”.

Közben pletykák is szárnyra kaptak a forgatásról, egyes források szerint feszült volt a hangulat közte és partnere, Helen Mirren között. A hírek úgy tudják, a színésznőt, aki a sorozatban a rettegett maffiafőnököt alakítja, egyre inkább zavarta Hardy viselkedése, például az állítólagos késések és a figyelmetlenség a forgatáson. Bár a pletykák gyorsan elterjedtek, a feltételezett konfliktust később Helen Mirren határozottan cáfolta, kijelentve, hogy nem volt feszültség közte és Tom Hardy között.

A Gengsztervilág ugyanakkor nemcsak a kulisszák mögötti híresztelések miatt került reflektorfénybe. Az év elején komoly riadalmat keltett egy látványos jelenet forgatása, amikor egy hatalmas robbanás miatt rendőröket és tűzoltókat is riasztottak. A jelenet során Hardy karakterét fegyverrel a kezében látták, miközben lángok csaptak fel körülötte. A drámai felvételeket a Temze északi partján, Newham egyik raktárépületében rögzítették, miközben a helyi hatóságok biztosították a helyszínt.

A sorozat sztárgárdáját tovább erősíti Pierce Brosnan is, így Hardy olyan nagy nevekkel játszik együtt, mint Mirren és Brosnan ami csak még inkább növeli a produkció körüli érdeklődést – írja a The Sun.