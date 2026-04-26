Járókeret, beesett arc: teljesen lerobbant David Hasselhoff

Borzalmasan leépült állapotban kapták lencsevégre szerdán Los Angelesben David Hasselhoffot. A Baywatch egykori sztárja beesett arccal, járókerettel közlekedett, próbálta megőrizni az egyensúlyát. Barátai szerint felépülése után még szeretne visszatérni a rivaldafénybe.

David Hasselhoff felismerhetetlen legújabb képein – Fotó: AFP

David Hasselhoff lerobbant

A 73 éves színész, aki egykor a Baywatch című sorozatban Mitch Buchannon vízimentőként a csúcsforma és férfiasság megtestesítője volt, most feleségével, a 45 éves Hayley Robertsszel sétált. A színész messze áll attól a szívtiprótól, aki egykor volt, lezser pulóverben és baseballsapkában sántikált át a parkolón.

A színész képviselője megerősítette a Daily Mailnek, hogy Hasselhoff nemrég térd- és csípőprotézis-műtéten esett át, ami egyértelműen megviseli. A rajongók tavaly július óta csak egyszer láthatták a színészt, ami komoly aggodalomra adott okot a körükben.

„Rehabilitáción van, és szeretne visszatérni a színészethez, valamint több zenével foglalkozni, és amint jobban lesz és visszanyeri 100 százalékos formáját, azonnal belevág, mivel egyik célja, hogy újra szerepelhessen a Baywatchban” – magyarázta a lapnak a színészhez közel álló forrás.

A barát azt is elmondta, hogy egy olyan fitt és aktív ember számára, mint David Hasselhoff, maga a pokol a csípőműtét és a lábadozás. „A legutóbbi műtétek jobban megviselték, mint amire számított.”

Hasselhoff, aki korábban alkoholproblémákkal küzdött, 2007-ben került a hírekbe, amikor lánya, Taylor Ann felvette videóra, ahogy részegen fetreng. A videó megjelenése után Hasselhoff elmagyarázta, hogy lánya szándékosan vette fel, abban a reményben, hogy leleplezi a férfi ittas viselkedését.

Kicsit több mint egy évvel ezelőtt Hasselhoff elvesztette második feleségét, a Baywatch című sorozatbeli kollégáját, Pamela Bachot, aki 61 éves korában öngyilkos lett. A két színész 1989-ben házasodott össze, majd 2006-ban vált el, de továbbra is közeli kapcsolatban maradtak.