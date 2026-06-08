Amit a tévében nem mutattak: megrázó videó Eriksen rosszullétéről
Megható, ahogy a két csapat játékosai körbevették az ápolásakor. Christian Eriksen így hagyta el végül saját lábán a pályát.
Túlzás nélkül az egész futballvilág rémülten várta a híreket vasárnap este Christian Eriksenről, aki a Dánia–Ukrajna felkészülési meccs második félidejében eszméletét vesztve esett össze a pályán. Miután majd’ öt évvel ezelőtt, a dánok Finnország elleni Európa-bajnoki mérkőzésén egyszer már leállt a szíve – azóta beültetett szívritmus-szabályozó készülékkel él és játszik –, a csapattársai kétségbeesve figyelték az ápolását, a játékvezető pedig beszüntette a találkozót.
A két csapat játékosaitól körbevett Eriksen szerencsére ezúttal sokkal hamarabb magához tért, és a saját lábán hagyta el a pályát. Ezeket a jeleneteket a televízióban nem mutatták, de a közösségi médiában terjed a megrázó felvétel.
Így ápolták, és így ment le a pályáról Christian Eriksen:
A 34 éves, 151-szeres válogatott dán labdarúgót kórházi kivizsgálásra vitték, ahonnan utóbb üzent: a körülményekhez képest jól van, a vizsgálatok után hamar hazaengedik. Egyelőre nyitott kérdés, hogy a második szívleállása után is folytathatja-e a játékot.
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