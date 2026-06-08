„Azt gondoltam, itt a vége” – megrázó részleteket árult el a medvetámadást túlélő férfi

Szinte egy hajszálon múlt egy férfi élete, akit egy grizzly medve támadott meg. Most elárulta, hogy mi kavargott gondolataiban, miközben azt hitte, hogy élete utolsó pillanatai játszódnak le.

Megrázó részleteket árult el a medvetámadást túlélő férfi – Fotó: GoFundMe

Megrázó részleteket árult el a medvetámadást túlélő férfi

Nincs is félelmetesebb annál, mint szemtől szembe találkozni egy ragadozóval, amely egész évben szerencsétlen túrázókat támad meg. Ezt Daniel Crago egészen addig nem tudta, míg ő maga is a medve markába nem került.

A férfi május 28-án a montanai Glacier Nemzeti Parkban, a Grinnell-gleccser ösvényen sétált, amikor élete legszerencsétlenebb találkozás érte. Nem egy, hanem két medvével találta magát szembe.

A 32 éves férfi elárulta, hogy először egy kis medvebocsot látott, de az anyamedve volt az, ami mindent megváltoztatott. Szerencsére egyből eszébe jutottak a korábban kapott tanácsok, amiket el is kezdett alkalmazni. Viszont a természet nem kegyelmezett, és a következő dologra senki sem tudta volna felkészíteni.

Akkor azt tettem, amire tanítanak vagy képeznek: csak riasztottam a medvét, anélkül hogy megijeszteném. Felhívom a figyelmét

– idézte fel a történteket a férfi, aki kiabálni kezdett a ragadozónak, ami a földet szaglászta.

Felnézett rám, és amint egymásra néztünk, rám rontott.

Elárulta, hogy ezen a ponton már nem látott sok esélyt a túlélésre. „Csak azt gondoltam, itt a vége.”

A túrázó testére rávetette magát a medve, majd megragadta az alkarját és eltörte a csontjait. Látszólag 6 métert vonszolta, mielőtt elmenekült, ezután Daniel a támadás utóhatásaival küzdött.

Lenéztem és láttam, hogy a karom csak lóg. Ömlött belőle a vér.

Bár a ragadozó ekkor már eltűnt a távolba, a férfi még mindig azt hitte, hogy meg fog halni. Szerencsére az ösvényen voltak más túrázók, köztük egy orvos is, így végül helikopterrel szállították Kalispellbe. A kórházban kiderült, hogy Daniel viszonylag szerencsésen úszta meg a történteket, mindössze az alkarjában törtek el a csontok – írta az Unilad.