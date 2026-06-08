Ezért érdemes bemenni a konyhába: itt a világ leggyorsabban elkészülő sajtos ropogósa

Nyáron jobban fogy a sajtos-sós finomság, mint télen? Ki tudja, egy biztos: lehet rá inni sok folyadékot, az pedig a meleg évszakban kifejezetten fontos! Ráadásul Bernáth József séf sajtos ropogósa pillanatok alatt kész, és isteni!

Bernáth József sajtos ropogósa tényleg mindent visz! (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Gyorsan fogy, de szerencsére hamar elkészíthető Bernáth József sajtos ropogósa – itt a recept!

„Ebben a melegben szerintem senki sem szeret sokáig a konyhában sütni-főzni… De a VILÁG LEGGYORSABBAN ELKÉSZÜLŐ sajtos ropogósát ilyenkor is el lehet készíteni!” – vallja közösségi oldalán Bernáth József, aki készséggel osztotta meg a receptjét.

Hozzávalók

a tésztához:

250 g finomliszt

10 g finom só

75 g margarin

75 g vaj

100 g tejföl

10 g friss élesztő

kevés liszt a nyújtáshoz

az aljára és a tetejére:

240 g trappista sajt

1 db tojás

Recept

„A lisztet elmorzsoljuk a sóval, a margarinnal és a vajjal. Ha kellően morzsalékos, akkor hozzáadjuk a tejfölt és belemorzsoljuk az élesztőt. Határozott, gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Kétfelé osztjuk a tésztát, frissen tartó fóliába csomagoljuk, és 15-20 percre hűtőbe tesszük.

Addig előkészülünk a sütéshez! Két 30 x 42 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, majd a papírra ráreszeljük a sajt egynegyedét (külön-külön 60 grammot). Ne egy csomóba reszeljük, hanem úgy, hogy a tepsit vékonyan befedje a reszelt sajt – mintha lenne rajta egy tésztalap!

Ezután 2 mm-esre nyújtjuk az egyik tésztát – pont akkora lesz, mit a tepsink. Ráhelyezzük egészben a sajtos tepsire, majd csak ezután vágjuk fel derelye- vagy pizzavágóval – először négyzetekre, majd háromszögekre. Vékonyan megkenjük felvert tojással. Kalandvágyók ekkor megszórhatják szezám- és/vagy köménymaggal is, majd ráreszelünk 60 g sajtot. 185 ° C-ra előmelegített sütőben 14-16 perc alatt ropogósra sütjük. A sütés félidejekor érdemes fordítani a tepsin, hogy a tészta mindenhol egyenletesen barnuljon. Amíg sül az első adag, addig ugyanígy járunk el a hűtőben pihenő másikkal is.

Ha kisült az első tepsi rágcsánk, akkor papírral együtt egy rácsra húzzuk, hogy minél hamarabb kihűljön. Az olvadt sajt miatt ilyenkor egybesülnek a nagy műgonddal vágott háromszögeink, de ahogy kihűl a tészta, a vágások mentén tökéletes darabokra tudjuk majd törni.

Ha teljesen kihűlt (és véletlenül nem fogyna el aznap), akkor jól zárható dobozban, szobahőmérsékleten napokig eláll, és ugyanolyan szuper ropogós marad. Már ha marad belőle…” – írja Bernáth József a Facebook-oldalán.