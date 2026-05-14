Ügyes recept: ezért kell egy üveg bor a magyar séf házi krémeséhez
Tudjuk, mit csinálsz idén nyáron! Bernáth József házi krémesét muszáj kipróbálnod!
„A világ legfinomabb vaníliakrémje” – mondta az ínycsiklandó cukrászkrémről Bernáth József, aki szerint ez a finomság önmagában is fogyasztható, de palacsintába és süteményekbe szintén kiváló. Nem csoda, hogy a séf saját házi krémesének is ez a lelke. A magyar séf vaníliakrémjének elkészítéséről ITT írtunk.
Nagy segítség a borosüveg parafadugója a házi krémeshez
Ha a fenti vaníliakrémet elkészítettük, jöhet a tészta és a házi krémes összeállítása – Bernáth József utasításai alapján. Lássuk, melyikhez mi kell!
A tésztához:
- 2 lap kész leveles tészta
- 70 g porcukor
Az összeállításhoz:
- a megfőzött vanília krém
- 100 g friss eper vagy bármi más gyümölcs
- ízlés szerint porcukor
Elkészítés:
„A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. A tészta kisütéséhez szükségünk lesz két tepsire, amik passzolnak egymásba, és egy parafadugóra. Igen, egy parafadugóra is! Remélhetőleg mindenkinek van otthon egy darab valahol a fiók mélyén. Ha nincs, akkor legalább van okunk kinyitni egy üveg jó bort! Szóval a dugót egy éles késsel négy egyforma korongra vágjuk.
A sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük a leveles tésztát, majd a dugódarabokat a tepsi négy sarkába helyezzük, úgy, hogy ne érjen a tésztához. Leterítjük egy szilikonos sütőpapírral, majd ráhelyezzük a másik tepsit. Így tesszük a jó előre előmelegített sütőbe 12-15 percre.
A dugódarabok fogják tartani a felső tepsit, így sülés közben a tészta meg tud emelkedni, viszont csak addig, amíg a tepsi is engedi. Ennek köszönhetően mindenhol egyenes lesz a kész tésztánk.
12-15 perc elteltével kivesszük a tésztát a sütőből, levesszük róla a tespit és a sütőpapírt. Ha vannak még nyers foltok a tésztán, akkor papírostól, két tepsistől visszatesszük még 3-4 percre a sütőbe. Amikor megsült a tésztánk, de még világos, akkor meghintjük porcukorral. A sütőt grill fokozatra állítjuk, s pár perc alatt rákaramellizáljuk a tésztára a cukrot.
Álljunk ott mellette, figyeljük, nehogy megégjen! Ha kell, forgassuk közben a tepsit! Ha kellően megsült a tészta, és karamell lett a cukorból, akkor hagyjuk kihűlni a kész tésztát.
Az eprek szárát levágjuk, a gyümöcsöket megmossuk, majd a kicsiket ketté, a nagyokat négy darabba vágjuk.
Ha kihűlt a tészta és krém is, akkor lerétegezzük a desszertünket. A kihűlt tésztát tetszőleges darabokra vágjuk. A hideg krémet alaposan átkeverjük egy kézi habverővel, majd habzsákba töltjük. A tányérra nyomunk egy kis adag krémet, hogy ne csússzon el a felépített krémes. Megdíszítjük néhány darab eperrel. Meghinthetjük porcukorral.” – írja Bernáth József a Facebook-oldalán.
A magyar séf videót is készített a házi krémesének elkészítéséről Íme:
