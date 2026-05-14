Ügyes recept: ezért kell egy üveg bor a magyar séf házi krémeséhez

Tudjuk, mit csinálsz idén nyáron! Bernáth József házi krémesét muszáj kipróbálnod!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.05.14. 12:00
„A világ legfinomabb vaníliakrémje” – mondta az ínycsiklandó cukrászkrémről Bernáth József, aki szerint ez a finomság önmagában is fogyasztható, de palacsintába és süteményekbe szintén kiváló. Nem csoda, hogy a séf saját házi krémesének is ez a lelke. A magyar séf vaníliakrémjének elkészítéséről ITT írtunk. 

„A világ legfinomabb vaníliakrémjével” tölti meg házi krémesét Bernáth József. A magyar séf szerint nem árt felbontani egy üveg bort a házi krémes elkészítéséhez
(Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Nagy segítség a borosüveg parafadugója a házi krémeshez

Ha a fenti vaníliakrémet elkészítettük, jöhet a tészta és a házi krémes összeállítása – Bernáth József utasításai alapján. Lássuk, melyikhez mi kell! 

A tésztához:

  • 2 lap kész leveles tészta
  • 70 g porcukor

Az összeállításhoz:

  • a megfőzött vanília krém
  • 100 g friss eper vagy bármi más gyümölcs
  • ízlés szerint porcukor

Elkészítés:

„A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. A tészta kisütéséhez szükségünk lesz két tepsire, amik passzolnak egymásba, és egy parafadugóra. Igen, egy parafadugóra is! Remélhetőleg mindenkinek van otthon egy darab valahol a fiók mélyén. Ha nincs, akkor legalább van okunk kinyitni egy üveg jó bort! Szóval a dugót egy éles késsel négy egyforma korongra vágjuk.

A sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük a leveles tésztát, majd a dugódarabokat a tepsi négy sarkába helyezzük, úgy, hogy ne érjen a tésztához. Leterítjük egy szilikonos sütőpapírral, majd ráhelyezzük a másik tepsit. Így tesszük a jó előre előmelegített sütőbe 12-15 percre.

A dugódarabok fogják tartani a felső tepsit, így sülés közben a tészta meg tud emelkedni, viszont csak addig, amíg a tepsi is engedi. Ennek köszönhetően mindenhol egyenes lesz a kész tésztánk.

12-15 perc elteltével kivesszük a tésztát a sütőből, levesszük róla a tespit és a sütőpapírt. Ha vannak még nyers foltok a tésztán, akkor papírostól, két tepsistől visszatesszük még 3-4 percre a sütőbe. Amikor megsült a tésztánk, de még világos, akkor meghintjük porcukorral. A sütőt grill fokozatra állítjuk, s pár perc alatt rákaramellizáljuk a tésztára a cukrot.

Álljunk ott mellette, figyeljük, nehogy megégjen! Ha kell, forgassuk közben a tepsit! Ha kellően megsült a tészta, és karamell lett a cukorból, akkor hagyjuk kihűlni a kész tésztát.

Az eprek szárát levágjuk, a gyümöcsöket megmossuk, majd a kicsiket ketté, a nagyokat négy darabba vágjuk.

Ha kihűlt a tészta és krém is, akkor lerétegezzük a desszertünket. A kihűlt tésztát tetszőleges darabokra vágjuk. A hideg krémet alaposan átkeverjük egy kézi habverővel, majd habzsákba töltjük. A tányérra nyomunk egy kis adag krémet, hogy ne csússzon el a felépített krémes. Megdíszítjük néhány darab eperrel. Meghinthetjük porcukorral.” – írja Bernáth József a Facebook-oldalán.

A magyar séf videót is készített a házi krémesének elkészítéséről Íme:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
