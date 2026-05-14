Ügyes recept: ezért kell egy üveg bor a magyar séf házi krémeséhez

„A világ legfinomabb vaníliakrémje” – mondta az ínycsiklandó cukrászkrémről Bernáth József, aki szerint ez a finomság önmagában is fogyasztható, de palacsintába és süteményekbe szintén kiváló. Nem csoda, hogy a séf saját házi krémesének is ez a lelke. A magyar séf vaníliakrémjének elkészítéséről ITT írtunk.

„A világ legfinomabb vaníliakrémjével” tölti meg házi krémesét Bernáth József. A magyar séf szerint nem árt felbontani egy üveg bort a házi krémes elkészítéséhez

Nagy segítség a borosüveg parafadugója a házi krémeshez

Ha a fenti vaníliakrémet elkészítettük, jöhet a tészta és a házi krémes összeállítása – Bernáth József utasításai alapján. Lássuk, melyikhez mi kell!

A tésztához:

2 lap kész leveles tészta

70 g porcukor

Az összeállításhoz:

a megfőzött vanília krém

100 g friss eper vagy bármi más gyümölcs

ízlés szerint porcukor

Elkészítés:

„A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. A tészta kisütéséhez szükségünk lesz két tepsire, amik passzolnak egymásba, és egy parafadugóra. Igen, egy parafadugóra is! Remélhetőleg mindenkinek van otthon egy darab valahol a fiók mélyén. Ha nincs, akkor legalább van okunk kinyitni egy üveg jó bort! Szóval a dugót egy éles késsel négy egyforma korongra vágjuk.

A sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük a leveles tésztát, majd a dugódarabokat a tepsi négy sarkába helyezzük, úgy, hogy ne érjen a tésztához. Leterítjük egy szilikonos sütőpapírral, majd ráhelyezzük a másik tepsit. Így tesszük a jó előre előmelegített sütőbe 12-15 percre.

A dugódarabok fogják tartani a felső tepsit, így sülés közben a tészta meg tud emelkedni, viszont csak addig, amíg a tepsi is engedi. Ennek köszönhetően mindenhol egyenes lesz a kész tésztánk.

12-15 perc elteltével kivesszük a tésztát a sütőből, levesszük róla a tespit és a sütőpapírt. Ha vannak még nyers foltok a tésztán, akkor papírostól, két tepsistől visszatesszük még 3-4 percre a sütőbe. Amikor megsült a tésztánk, de még világos, akkor meghintjük porcukorral. A sütőt grill fokozatra állítjuk, s pár perc alatt rákaramellizáljuk a tésztára a cukrot.

Álljunk ott mellette, figyeljük, nehogy megégjen! Ha kell, forgassuk közben a tepsit! Ha kellően megsült a tészta, és karamell lett a cukorból, akkor hagyjuk kihűlni a kész tésztát.