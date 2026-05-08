Megkóstolnád? Így készül a világ legfinomabb vaníliakrémje
Ezzel aztán rengeteg finomságot lehet megtölteni! Bernáth József vaníliakrémje mindent visz!
Ahogy a ruhatárban léteznek alapdarabok, úgy az édességek terén is megtalálhatóak olyan jolly jokerek, melyek számos finomságot feldobnak. Ilyen az a cukrász alapkészítményt is, melynek elkészítését Bernáth József a YouTube-csatornáján mutatja meg. A séf szerint ez a világ legfinomabb vaníliakrémje!
Bernáth József vaníliakrém receptjét érdemes megtanulni!
Micsoda vaníliakrém! Nézni is öröm az elkészítését, de természetesen enni az igazi! Felhasználása sokszínűségének csak a fantázia szabhat határt!
Hozzávalók:
- 1 rúd vanília
- 750 g tej
- 500 g tejszín
- 200 g kristálycukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 60 g kukoricakeményítő
- 5 tojássárgája
- 250 g vaj
- 6 lap zselatin
Elkészítés:
A tejet melegedni tesszük egy nagyobb lábasban. Körülbelül 200 g hideg tejszínt meghagyunk, a többit hozzáöntjük a melegedő tejhez. Különválasztjuk a tojások sárgáját a fehérjétől. A fehérjére ehhez a recepthez nem lesz szükségünk. Csomómentesre keverünk 200 g cukrot, a vaníliás cukorral, a 60 g keményítővel (vagy pudingporral) és a félretett 200 g hideg tejszínnel, majd hozzákeverjük a tojások sárgáját. A vaníliarudat kettévágjuk, kikaparjuk belőle a magokat és a tojásos keverékhez adjuk. A kikapart vaníliarudat pedig a tejszínes tejbe áztatjuk. Amikor felforrt a tejszínes tej, öntsünk belőle egy keveset a cukorral összekevert tojássárgákhoz. Miután elkevertük, hozzáöntjük a forró tejhez a tojásos keveréket, és folyamatosan kevergetve visszaforrástól számítva legalább 3 percig főzzük.
Közben hideg vízbe áztatjuk a zselatinlapokat. Ha túl meleg van a konyhában, nyugodtan dobjunk néhány jégkockát a vízbe, nehogy a langyos vízben feloldódjon a zselatin. A hideg vajat apró kockákra vágjuk.
Ha kellően sűrűnek találjuk a krémet, akkor hozzáadjuk a felkockázott vajat, s addig keverjük, míg teljesen elkeveredik a krémmel. Soknak tűnhet ez vajmennyiség, de tényleg kell bele ennyi! Ezután elzárjuk a tűzhelyet, a krémhez adjuk a kicsavart zselatinlapokat, és alaposan elkeverjük benne. Eltávolítjuk belőle a vaníliarudat. Az elkészült vaníliakrémet takarjuk le frissen tartó fóliával úgy, hogy a fólia és a krém között ne legyen levegő. Hűtőbe tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni. Ez a krém rengeteg finom vaníliakrémes sütemény alapja! – írja Bernáth József séf a Facebook-oldalán.
