Megkóstolnád? Így készül a világ legfinomabb vaníliakrémje

Ahogy a ruhatárban léteznek alapdarabok, úgy az édességek terén is megtalálhatóak olyan jolly jokerek, melyek számos finomságot feldobnak. Ilyen az a cukrász alapkészítményt is, melynek elkészítését Bernáth József a YouTube-csatornáján mutatja meg. A séf szerint ez a világ legfinomabb vaníliakrémje!

Bernáth József vaníliakrém receptjét érdemes megtanulni!

Micsoda vaníliakrém! Nézni is öröm az elkészítését, de természetesen enni az igazi! Felhasználása sokszínűségének csak a fantázia szabhat határt!

Hozzávalók:

1 rúd vanília

750 g tej

500 g tejszín

200 g kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor

60 g kukoricakeményítő

5 tojássárgája

250 g vaj

6 lap zselatin

Elkészítés:

A tejet melegedni tesszük egy nagyobb lábasban. Körülbelül 200 g hideg tejszínt meghagyunk, a többit hozzáöntjük a melegedő tejhez. Különválasztjuk a tojások sárgáját a fehérjétől. A fehérjére ehhez a recepthez nem lesz szükségünk. Csomómentesre keverünk 200 g cukrot, a vaníliás cukorral, a 60 g keményítővel (vagy pudingporral) és a félretett 200 g hideg tejszínnel, majd hozzákeverjük a tojások sárgáját. A vaníliarudat kettévágjuk, kikaparjuk belőle a magokat és a tojásos keverékhez adjuk. A kikapart vaníliarudat pedig a tejszínes tejbe áztatjuk. Amikor felforrt a tejszínes tej, öntsünk belőle egy keveset a cukorral összekevert tojássárgákhoz. Miután elkevertük, hozzáöntjük a forró tejhez a tojásos keveréket, és folyamatosan kevergetve visszaforrástól számítva legalább 3 percig főzzük.

Közben hideg vízbe áztatjuk a zselatinlapokat. Ha túl meleg van a konyhában, nyugodtan dobjunk néhány jégkockát a vízbe, nehogy a langyos vízben feloldódjon a zselatin. A hideg vajat apró kockákra vágjuk.

Ha kellően sűrűnek találjuk a krémet, akkor hozzáadjuk a felkockázott vajat, s addig keverjük, míg teljesen elkeveredik a krémmel. Soknak tűnhet ez vajmennyiség, de tényleg kell bele ennyi! Ezután elzárjuk a tűzhelyet, a krémhez adjuk a kicsavart zselatinlapokat, és alaposan elkeverjük benne. Eltávolítjuk belőle a vaníliarudat. Az elkészült vaníliakrémet takarjuk le frissen tartó fóliával úgy, hogy a fólia és a krém között ne legyen levegő. Hűtőbe tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni. Ez a krém rengeteg finom vaníliakrémes sütemény alapja! – írja Bernáth József séf a Facebook-oldalán.

