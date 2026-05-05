Felejtsd el, hogy az edény széléhez vered a tojást! – figyelmeztet a magyar séf
Bernáth József elárulta a tutit. Így kell feltörni a tojást!
Törött tojás nélkül nincs rántotta – tartja a francia közmondás, de nem csak a rántottához, gyakorlatilag bármely, tojást igénylő ételhez fel kell törni a tojást. S hogy miként érdemes megrepeszteni a tojás héját? Ezt Bernáth József séf árulta el a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Ezért jobb, ha a tojást az asztalhoz ütve töri fel az ember+
Ha az edény széle helyett az asztalhoz ütöd a tojást, akkor nem fog a héja szilánkosra törni!
– vallja és a Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatja is a technikát Bernáth József. A magyar séf ráadásul azt is elárulja a mini videójában, mit kell tenni, ha a feltörés közben kiszakadna a tojás sárgája. A hozzávaló segédeszköz mindig késznél lesz!
