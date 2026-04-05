Zseniális tipp: ezért vedd elő a muffin sütőformát a húsvéti tálhoz!
Ha húsvét, akkor nagy mennyiségben fogy a tojás. Így töltheted meg vele könnyen a húsvéti tálat!
Gondoltad volna? Lábos és főzővíz nélkül is készíthetsz főtt tojást. Ráadásul könnyen és nagy tételben – ami húsvétkor különösen jól jön a húsvéti tál megtöltésénél. Mutatjuk is a praktikát!
Muffin sütőforma segít a húsvéti tál megtöltésében
Ahelyett, hogy lábossal és főzővízzel zsonglőrködnél, vedd elő a muffin sütőformát, és a mélyedéseibe tegyél egy-egy tojást! Majd tedd a 165 fokos sütőbe 25-30 percre és kész is a tucatnyi főtt tojás – derül ki a Liz & Jeff Facebook-oldalán közzétett praktikából! Nem kell ott állnod a tűzhely mellett, és figyelned a forrást.
