Zseniális tipp: ezért vedd elő a muffin sütőformát a húsvéti tálhoz!

Gondoltad volna? Lábos és főzővíz nélkül is készíthetsz főtt tojást. Ráadásul könnyen és nagy tételben – ami húsvétkor különösen jól jön a húsvéti tál megtöltésénél. Mutatjuk is a praktikát!

Meglepő megoldás, de nagyon jó: muffin sütőforma segít a húsvéti tál megtöltésében (Fotó: Shutterstock)

Ahelyett, hogy lábossal és főzővízzel zsonglőrködnél, vedd elő a muffin sütőformát, és a mélyedéseibe tegyél egy-egy tojást! Majd tedd a 165 fokos sütőbe 25-30 percre és kész is a tucatnyi főtt tojás – derül ki a Liz & Jeff Facebook-oldalán közzétett praktikából! Nem kell ott állnod a tűzhely mellett, és figyelned a forrást.