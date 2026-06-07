Retró ételek nyomában – ma van az élelmiszerbiztonság világnapja

Ma, június 7-én világszerte az Élelmiszerbiztonság világnapja kerül a figyelem középpontjába. Az ENSZ által létrehozott világnap célja, hogy emlékeztessen: az étel nemcsak élvezet és hagyomány, hanem felelősség is. A biztonságos élelmiszer az egészség alapja – és ez igaz volt régen is, csak akkor még egészen más világban készültek az ételek. Mutatjuk retró képeken az élelmiszerek világát!

A képen háziasszonyok főznek az 50-es években, egy iskola konyhájában. Fotó: Fortepan / Hámori Gyula

A nagyi konyhájától a modern szabályokig – retró ételek nyomában

Egy retró képgaléria most visszavisz abba az időbe, amikor a konyhák illata, a menzák világa határozta meg a mindennapokat. A bevásárlás nem egy kattintás volt, hanem egy élmény. A frissesség a szemnek és az orrnak is szóló élmény volt – de a mai élelmiszerláncokhoz képest sokkal kevesebb ellenőrzéssel és szabályozással. Bár a retró ételek romantikusak, a háttérben ott volt a mindennapi küzdelem is: a megfelelő tárolás, a frissesség megőrzése, a higiénia fenntartása. Akkoriban sok minden tapasztalaton múlott – ma viszont már szabályok, ellenőrzések és modern technológiák segítik, hogy az ételek biztonságosan kerüljenek az asztalra.

Az Élelmiszerbiztonság világnapja arra emlékeztet, hogy az étel útja a földtől a tányérig hosszú és összetett. A retró képek pedig segítenek meglátni, honnan indultunk: egyszerű konyhákból, házi ízekből és egy olyan világból, ahol minden falat mögött ott volt a gondoskodás – és a felelősség is.

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