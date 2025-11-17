Miért hord magánál főtt tojást Danny DeVito? - Íme, 5 érdekesség, amit nem tudtál róla!

Danny DeVito ma ünnepli 81. születésnapját, és bár évtizedek óta Hollywood egyik legmeghatározóbb alakja, a lendülete és humora ma is ugyanolyan friss, mint pályája kezdetén. A karrierje a ’70-es években indult, igazi áttörést pedig a Taxi című sorozat hozott számára, amelyben ikonikus szereplővé vált. Később számos felejthetetlen filmben bizonyította tehetségét, többek között a Batman visszatér Pingvinjeként, a Jumanji folytatásaiban, valamint a Ikrek és a Matilda, a kiskorú boszorkány sztárjaként.

Danny DeVito 2025-ben is aktív szakmailag (Fotó: CraSH / Northfoto)

Rengeteg szórakoztató órát köszönhetünk a Danny DeVito filmeknek

Nemcsak színészként, hanem rendezőként és producerként is maradandót alkotott: a már említett Matilda, a Jószomszédi iszony, a Hoffa vagy éppen Derült égből Polly mind az ő nevéhez köthető. Producerként olyan sikerfilmeket támogatott, mint az Erin Brockovich vagy a Ponyvaregény, ezzel is bizonyítva, hogy remek érzéke van a jó történetekhez.

Danny DeVito felesége oldalán több mint négy évtizedet húzott le (Fotó: KPA Honorar und Belege / Northfoto)

Danny DeVito magassága ellenére a legnagyobbak közé emelkedett

A magánéletében is stabil háttérre talált: évtizedekig élt együtt Rhea Perlman színésznővel, akivel három gyermeket neveltek fel, és bár később különváltak, a mai napig szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápolnak. DeVito mindig is családcentrikus volt, és időről időre elmeséli, mennyire büszke gyermekeire.

A Metropol most galériában mutatja meg Danny DeVito életének legfontosabb mérföldköveit, a kezdetektől a legnagyobb sikerekig. Emellett összegyűjtöttünk 5 különleges érdekességet is, amelyeket még a legnagyobb rajongók közül is kevesen tudnak róla. Teszteld, mennyire ismered a legendát!