Miért hord magánál főtt tojást Danny DeVito? - Íme, 5 érdekesség, amit nem tudtál róla!
A legendás színész és rendező 81 éves lett, lapunk galériában idézi fel a karrierjének legemlékezetesebb pillanatait. Emellett öt olyan érdekességet is összegyűjtöttünk Danny DeVitoról, amelyeket még a legnagyobb rajongók közül is kevesen ismernek.
Danny DeVito ma ünnepli 81. születésnapját, és bár évtizedek óta Hollywood egyik legmeghatározóbb alakja, a lendülete és humora ma is ugyanolyan friss, mint pályája kezdetén. A karrierje a ’70-es években indult, igazi áttörést pedig a Taxi című sorozat hozott számára, amelyben ikonikus szereplővé vált. Később számos felejthetetlen filmben bizonyította tehetségét, többek között a Batman visszatér Pingvinjeként, a Jumanji folytatásaiban, valamint a Ikrek és a Matilda, a kiskorú boszorkány sztárjaként.
Rengeteg szórakoztató órát köszönhetünk a Danny DeVito filmeknek
Nemcsak színészként, hanem rendezőként és producerként is maradandót alkotott: a már említett Matilda, a Jószomszédi iszony, a Hoffa vagy éppen Derült égből Polly mind az ő nevéhez köthető. Producerként olyan sikerfilmeket támogatott, mint az Erin Brockovich vagy a Ponyvaregény, ezzel is bizonyítva, hogy remek érzéke van a jó történetekhez.
Danny DeVito magassága ellenére a legnagyobbak közé emelkedett
A magánéletében is stabil háttérre talált: évtizedekig élt együtt Rhea Perlman színésznővel, akivel három gyermeket neveltek fel, és bár később különváltak, a mai napig szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápolnak. DeVito mindig is családcentrikus volt, és időről időre elmeséli, mennyire büszke gyermekeire.
A Metropol most galériában mutatja meg Danny DeVito életének legfontosabb mérföldköveit, a kezdetektől a legnagyobb sikerekig. Emellett összegyűjtöttünk 5 különleges érdekességet is, amelyeket még a legnagyobb rajongók közül is kevesen tudnak róla. Teszteld, mennyire ismered a legendát!
- Ritka genetikai betegségben, az úgynevezett Fairbank-kórban szenved, ami miatt felnőttkorára is viszonylag alacsony maradt (kb. 147 cm).
- Mielőtt színészi karrierbe kezdett volna, 18 hónapig a nővérei fodrászszalonjában dolgozott.
- Szabadidejében szívesen rajzol, fest és farag, művészetekben is otthonosan mozog.
- Eléggé különleges étkezési szokásai vannak - szereti a főtt tojást, és állítólag mindig van egy tojás az övtáskájában.
- Regisztráltan vegetáriánus, és egykor még saját éttermet is nyitott Jersey Tomato néven.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre