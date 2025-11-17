RETRO RÁDIÓ

Miért hord magánál főtt tojást Danny DeVito? - Íme, 5 érdekesség, amit nem tudtál róla!

A legendás színész és rendező 81 éves lett, lapunk galériában idézi fel a karrierjének legemlékezetesebb pillanatait. Emellett öt olyan érdekességet is összegyűjtöttünk Danny DeVitoról, amelyeket még a legnagyobb rajongók közül is kevesen ismernek.

Megosztás
Szerző: Nicole
Létrehozva: 2025.11.17. 16:40
Danny DeVito galéria születésnap

Danny DeVito ma ünnepli 81. születésnapját, és bár évtizedek óta Hollywood egyik legmeghatározóbb alakja, a lendülete és humora ma is ugyanolyan friss, mint pályája kezdetén. A karrierje a ’70-es években indult, igazi áttörést pedig a Taxi című sorozat hozott számára, amelyben ikonikus szereplővé vált. Később számos felejthetetlen filmben bizonyította tehetségét, többek között a Batman visszatér Pingvinjeként, a Jumanji folytatásaiban, valamint a Ikrek és a Matilda, a kiskorú boszorkány sztárjaként.

Danny DeVito
Danny DeVito 2025-ben is aktív szakmailag (Fotó: CraSH /  Northfoto)

Rengeteg szórakoztató órát köszönhetünk a Danny DeVito filmeknek

Nemcsak színészként, hanem rendezőként és producerként is maradandót alkotott: a már említett Matilda, a Jószomszédi iszony, a Hoffa vagy éppen Derült égből Polly mind az ő nevéhez köthető. Producerként olyan sikerfilmeket támogatott, mint az Erin Brockovich vagy a Ponyvaregény, ezzel is bizonyítva, hogy remek érzéke van a jó történetekhez.

'Get Shorty' by Barry Sonnenfeld, USA, 1995.
Danny DeVito felesége oldalán több mint négy évtizedet húzott le (Fotó: KPA Honorar und Belege /  Northfoto)

Danny DeVito magassága ellenére a legnagyobbak közé emelkedett 

A magánéletében is stabil háttérre talált: évtizedekig élt együtt Rhea Perlman színésznővel, akivel három gyermeket neveltek fel, és bár később különváltak, a mai napig szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápolnak. DeVito mindig is családcentrikus volt, és időről időre elmeséli, mennyire büszke gyermekeire.

A Metropol most galériában mutatja meg Danny DeVito életének legfontosabb mérföldköveit, a kezdetektől a legnagyobb sikerekig. Emellett összegyűjtöttünk 5 különleges érdekességet is, amelyeket még a legnagyobb rajongók közül is kevesen tudnak róla. Teszteld, mennyire ismered a legendát!

  1. Ritka genetikai betegségben, az úgynevezett Fairbank-kórban szenved, ami miatt felnőttkorára is viszonylag alacsony maradt (kb. 147 cm).
  2. Mielőtt színészi karrierbe kezdett volna, 18 hónapig a nővérei fodrászszalonjában dolgozott.
  3. Szabadidejében szívesen rajzol, fest és farag, művészetekben is otthonosan mozog.
  4. Eléggé különleges étkezési szokásai vannak - szereti a főtt tojást, és állítólag mindig van egy tojás az övtáskájában.
  5. Regisztráltan vegetáriánus, és egykor még saját éttermet is nyitott Jersey Tomato néven.

Danny DeVito 81 éves lett!

fotóma, 15:48

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu