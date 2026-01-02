„Előretekintek” – Nicole Kidman továbblépett, már vele töltötte az ünnepeket

Nicole Kidman a továbblépésről beszél, Keith Urbannel való válása közepén. A Jókislány sztárja lányaival köszöntötte a 2026-os évet – közölte a People.

Nicole Kidman Ausztráliából jelentkezett be szilveszterkor Fotó: Northfoto / Hot Magazin

Nicole Kidman Ausztráliában töltötte az ünnepeket lányaival, Sunday Rose-zal és Faith Margarettel

Nicole Kidman első karácsonyát és szilveszterét töltötte, mióta beadta a válókeresetet férje, Keith Urban ellen. A Babygirl színésznője az ünnepeket a szülőházában, Ausztráliában töltötte.

Január 2-án az 58 éves színésznő egy Instagram-sztorival köszöntötte az újévet. A kép látszólag szilveszterkor készült, és őt, valamint lányait, a 17 éves Sunday Rose-t és a 15 éves Faith Margaretet mutatja hátulról, amint egymást átölelve állnak. Az egyik lányán egy 2026 feliratú fejpánt van, miközben Sydney-ben a víz felé néznek, előttük pedig tűzijáték villan fel.

Előretekintek 2026 felé

– írta a színésznő a képhez.

Forrás: Nicole Kidman Instagram

Ez volt Nicole Kidman első ünnepi időszaka azóta, hogy ő és Keith Urban 19 év házasság után különváltak.

Nicole és a lányok Ausztráliában vannak karácsonykor. Egy viharos ősz után erre vágyott a leginkább

– mondta a People-nek egy Nicole Kidmanhez közel álló forrás.

Csak otthon akarta megünnepelni a karácsonyt. Nagyon izgatott

– mondta a bennfentes.

Az Oscar-díjas színésznő szeptember 30-án adta be a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.

A forrás a múlt hónapban elmondta a People-nek, hogy a színésznő mindezek ellenére jól van, és hozzátette:

Rendkívül pozitív, és azokra a dolgokra összpontosít, amiért hálás lehet. És ezekből rengeteg van! Nagyon áldottnak érzi magát.

Amellett, hogy Sunday Rose-t és Faith Margaretet Keith Urbannel közösen nevelik, Nicole Kidman édesanyja két másik gyermeknek is, akik a volt férjétől, Tom Cruise-tól születtek.

Novemberben egy forrás a People-nek elmondta, hogy Nicole Kidman és Keith Urban lányai békésen osztják meg az idejüket a szüleik között.

A lányok Nicole-lal élnek, de annyi időt töltenek Keithszel, amennyit csak szeretnének

– mondta a bennfentes, majd hozzátette:

Nincs semmi dráma