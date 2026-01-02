„Előretekintek” – Nicole Kidman továbblépett, már vele töltötte az ünnepeket
A világsztár első karácsonyát töltötte a válása óta. Nicole Kidman a lányaival töltötte a szilvesztert szülőhazájában, Ausztráliában.
Nicole Kidman a továbblépésről beszél, Keith Urbannel való válása közepén. A Jókislány sztárja lányaival köszöntötte a 2026-os évet – közölte a People.
Nicole Kidman Ausztráliában töltötte az ünnepeket lányaival, Sunday Rose-zal és Faith Margarettel
Nicole Kidman első karácsonyát és szilveszterét töltötte, mióta beadta a válókeresetet férje, Keith Urban ellen. A Babygirl színésznője az ünnepeket a szülőházában, Ausztráliában töltötte.
Január 2-án az 58 éves színésznő egy Instagram-sztorival köszöntötte az újévet. A kép látszólag szilveszterkor készült, és őt, valamint lányait, a 17 éves Sunday Rose-t és a 15 éves Faith Margaretet mutatja hátulról, amint egymást átölelve állnak. Az egyik lányán egy 2026 feliratú fejpánt van, miközben Sydney-ben a víz felé néznek, előttük pedig tűzijáték villan fel.
Előretekintek 2026 felé
– írta a színésznő a képhez.
Ez volt Nicole Kidman első ünnepi időszaka azóta, hogy ő és Keith Urban 19 év házasság után különváltak.
Nicole és a lányok Ausztráliában vannak karácsonykor. Egy viharos ősz után erre vágyott a leginkább
– mondta a People-nek egy Nicole Kidmanhez közel álló forrás.
Csak otthon akarta megünnepelni a karácsonyt. Nagyon izgatott
– mondta a bennfentes.
Az Oscar-díjas színésznő szeptember 30-án adta be a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.
A forrás a múlt hónapban elmondta a People-nek, hogy a színésznő mindezek ellenére jól van, és hozzátette:
Rendkívül pozitív, és azokra a dolgokra összpontosít, amiért hálás lehet. És ezekből rengeteg van! Nagyon áldottnak érzi magát.
Amellett, hogy Sunday Rose-t és Faith Margaretet Keith Urbannel közösen nevelik, Nicole Kidman édesanyja két másik gyermeknek is, akik a volt férjétől, Tom Cruise-tól születtek.
Novemberben egy forrás a People-nek elmondta, hogy Nicole Kidman és Keith Urban lányai békésen osztják meg az idejüket a szüleik között.
A lányok Nicole-lal élnek, de annyi időt töltenek Keithszel, amennyit csak szeretnének
– mondta a bennfentes, majd hozzátette:
Nincs semmi dráma
A bírósági dokumentumok megerősítették, hogy a sztárpár megállapodott egy szülői felügyeleti tervben, amely azt is tartalmazza, hogy tartózkodnak attól, hogy negatívan beszéljenek egymásról vagy a családtagjaikról.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre