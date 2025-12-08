Tom Cruise előre látta exneje válását: „Nicole azt kapta, amit érdemelt!”
Az akciósztár szerint borítékolható volt az exe szakítása. Őt a válásuk után rosszfiúként kezelték, mindenki Kidmant vigasztalta. Tom Cruise úgy érzi: most fordult a kocka!
A Top Gun 63 éves sztárja a karmának tulajdonítja a volt felesége, Nicole Kidman és Keith Urban szakítását. Tom Cruise a 2001-es válásuk után kevesebb együttérzést kapott, mint az exe.
Nicole Kidman válása nem lepte meg a színészt
Az akciósztárnak soha nem tetszett az, hogy Urbant szentnek festették le, aki fehér lovon kimentette Kidmant a pokoli házasságából. A színésznő mostani válása egyfajta elégtétel az első férje számára a korábbi sok bántásért - írta a hot! magazin.
„A válásukkor Nicole kapott minden együttérzést, Tomot pedig nemes egyszerűséggel kikiáltották rosszfiúnak, ami évekig kísértette” – mondta egy informátor a USA Todaynek, aki hozzátette: „Akkoriban nagyon megviselte az, ahogyan Kidman a válásukat kezelte. Nicole interjúkat adott, amikben szidta őt, kritizálta az alacsony termete miatt, és áldozatként festette le önmagát; Cruise közben csendben tűrte a következményeket.
Most, hogy Kidman 20 év után elvált a második férjétől, Tom figyeli az erről szóló híreket, és egy kicsit sajnálja az exnejét, mivel sejti, hogy mennyire szenvedhet Urban miatt.
Viszont megenged magának némi vállveregetést is, mondván: ő rögtön tudta, hogy a zenész és a színésznő nem illenek össze, és a szakításnak egyszer be kell következnie. Most bebizonyosodott, hogy a karma teszi a dolgát, és Nicole azt kapta, amit érdemelt!”
Tom Cruise feleségeként a szcientológia is kikészítette a színésznőt
Cruise és Kidman egykor Hollywood legmenőbb párosa volt; sokkolták is a közvéleményt, amikor 2001-ben bejelentették a válásukat, mert Kidman nem volt hajlandó belépni a Szcientológia Egyházba a két adoptált gyerekükkel, Connorral és Isabellával
– mesélte egy másik bennfentes.
Dobta a barátja a színészt!
Cruise hiába hívogatja a nemrég lovaggá ütött David Beckhamet, nem éri el. A színész képtelen felfogni, hogy valaki, akivel sok éven át a legjobb barátok voltak, egyik napról a másikra így megváltozhat. Tom azt hitte, hogy a barátságuk örökké tart majd. Cruise és Beckham 2007-ben lettek jóban, amikor az exfocista Los Angelesbe költözött a családjával.
