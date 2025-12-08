Tom Cruise előre látta exneje válását: „Nicole azt kapta, amit érdemelt!”

A Top Gun 63 éves sztárja a karmának tulajdonítja a volt felesége, Nicole Kidman és Keith Urban szakítását. Tom Cruise a 2001-es válásuk után kevesebb együttérzést kapott, mint az exe.

Tom Cruise filmekben is szerepelt néhányszor Nicole Kidman (Fotó: Northfoto / Hot Magazin)

Nicole Kidman válása nem lepte meg a színészt

Az akciósztárnak soha nem tetszett az, hogy Urbant szentnek festették le, aki fehér lovon kimentette Kidmant a pokoli házasságából. A színésznő mostani válása egyfajta elégtétel az első férje számára a korábbi sok bántásért - írta a hot! magazin.

„A válásukkor Nicole kapott minden együttérzést, Tomot pedig nemes egyszerűséggel kikiáltották rosszfiúnak, ami évekig kísértette” – mondta egy informátor a USA Todaynek, aki hozzátette: „Akkoriban nagyon megviselte az, ahogyan Kidman a válásukat kezelte. Nicole interjúkat adott, amikben szidta őt, kritizálta az alacsony termete miatt, és áldozatként festette le önmagát; Cruise közben csendben tűrte a következményeket.

Most, hogy Kidman 20 év után elvált a második férjétől, Tom figyeli az erről szóló híreket, és egy kicsit sajnálja az exnejét, mivel sejti, hogy mennyire szenvedhet Urban miatt.

Viszont megenged magának némi vállveregetést is, mondván: ő rögtön tudta, hogy a zenész és a színésznő nem illenek össze, és a szakításnak egyszer be kell következnie. Most bebizonyosodott, hogy a karma teszi a dolgát, és Nicole azt kapta, amit érdemelt!”

Nicole Kidman Keith Urban mellett sem találta meg a boldogságot végleg (Fotó: Northfoto / Hot Magazin)

Tom Cruise feleségeként a szcientológia is kikészítette a színésznőt

Cruise és Kidman egykor Hollywood legmenőbb párosa volt; sokkolták is a közvéleményt, amikor 2001-ben bejelentették a válásukat, mert Kidman nem volt hajlandó belépni a Szcientológia Egyházba a két adoptált gyerekükkel, Connorral és Isabellával

– mesélte egy másik bennfentes.

Tom Cruise és Nicole kidman házassága 11 évig tartott (Fotó: Facebook)

Dobta a barátja a színészt!

Cruise hiába hívogatja a nemrég lovaggá ütött David Beckhamet, nem éri el. A színész képtelen felfogni, hogy valaki, akivel sok éven át a legjobb barátok voltak, egyik napról a másikra így megváltozhat. Tom azt hitte, hogy a barátságuk örökké tart majd. Cruise és Beckham 2007-ben lettek jóban, amikor az exfocista Los Angelesbe költözött a családjával.