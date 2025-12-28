RETRO RÁDIÓ

„Gyönyörű bombázó vagy” – Regán Lili bikinis képe dicséretcunamit indított el

Regán Lili bomba formában van a követői szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 14:00
Regán Lili Bikini dj

Az ország egyik legnépszerűbb lemezlovasa, Regán Lili nem csupán a zenéivel varázsolja el a közönséget, hanem a szépségével is, hiszen a kékhajú DJ rendszeresen oszt meg magáról szexi képeket, amik mindig nagy sikert aratnak a rajongói körében – most is sikerült a legújabb fotójával elindítania egy dicséretcunamit.

Regán Lili / Fotó: Ladóczki Balázs

Regán Lili jelenleg a sztárok egyik kedvenc helyén, a Maldív-szigeteken van, ahol láthatóan nagyon jól érzi magát és élvezi a remek időt. A nemrég elvált DJ most egy bikinis képpel tudatta a közösségi oldalán, hogy edzéssel kezdte a reggelt a földi paradicsomban, rajongói pedig természetesen megrohamozták a kommentszekciót, hogy szétdicsérjék őt.

Bombajó alakod van ❤️❤️❤️❤️

 

Gyönyörű bombázó vagy és rendkívül szexi 💋💕💣🥰♥️👍🌷😚🔥😍💞🫶😊🤩🌺🎊💐💙

 

Te vagy a leggyönyörűbb dj

– írták Regán Lili alábbi képéhez.

 

