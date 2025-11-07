Regán Lili hálószoba jelenete tarol a TikTokon – Ezt neked is látnod kell!

DJ Regán Lili – a Rádió 1 kékhajú sztárja – az utóbbi időben nemcsak a klubokban, hanem a közösségi médiában is egyre nagyobb figyelmet kap. Most egy olyan pillanatot mutatott meg, ami egyszerre aranyos, bosszantó és tökéletesen ismerős lehet minden macskatulajdonosnak. Legutóbbi videójában egy apró otthoni helyzet alakult internetes szenzációvá, és az is hamar kiderült, hogy Lili ellenfele egy nagyon makacs kis teremtmény. Az ágyazásból lett igazi „hatalmi dráma”, a közönség viszont azóta sem tudja eldönteni, kinek volt igaza ebben a játszmában.

A Rádió 1 DJ-je hatalmi játszmába keveredett a hálószobában (Fotó: Instagram/Regán Lili)

DJ Regán Lili harca a hálószoba trónjáért

A videóban Lili csak egy egyszerű dolgot akart megtenni: rendet rakni, és felhúzni az ágyneműt. Csakhogy a műveletet a DJ kis kedvence nem nézte jó szemmel: a cica ugyanis éppen az ágyon trónolt, és semmiképp sem volt hajlandó arrébb menni. Lili próbálta kedvesen intézni a dolgot – simogatással, kedves szavakkal, sőt, még egy kis „megbeszélésbe” is kezdett a macskával. De a doromboló főnök csak nézett rá fagyos tekintettel, mintha azt mondaná: „Ne is álmodj róla, ember.”

A DJ végül megpróbálta lekenyerezni a szőrös uraságot, de sem a jutalomfalat, sem a kedves szavak nem jártak sikerrel. A helyzet teljesen abszurd volt – Lili takarítani akart, a macska pedig „visszadumált”. És innentől felrobbant az internet.

Regán Lili TikTok-oldalán mutatta meg, ki hordja náluk a nadrágot (Fotó: Instagram/Regán Lili)

„Ez már tényleg sok!” – Kiakadt a TikTok népe

A kommentelők azonnal két táborra szakadtak. Az egyik oldal sírva nevetett:

Teljesen átérzem! A macskám is mindig a frissen húzott huzaton fekszik, mondjuk, ha elindul a porszívó, úgy eltűnik, megtalálni sem lehet.

A másik oldal viszont felháborodott:

Na, ez már túlzás, hogy egy macska diktál, ágyazd be őt is

Sokan persze védelmükbe vették Lilit:

Ez a videó nem hiszti, hanem életkép. Aki macskával él, tudja, hogy ez a valóság, az én macskám még meg is verne, ha megzavarnám az alvásban.

Az internet legnagyobb cicaharca Regán Lili TikTok-ján

A videó mára több tízezer megtekintésnél jár, és minden második kommentben ott a kettősség: kell-e engedni a macska akaratának, vagy ez már tényleg túlzás? Egy biztos: Regán Lili most megmutatta, milyen is egy szőrös kis kedvenccel az élet, a videóban pedig szinte mindenki magára ismerhetett, akár a rendmániás, akár a macskamániás oldalon áll.