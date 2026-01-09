Sáfrány Emese év anyukája díjat érdemel – Ezt tette meg kisfia kedvéért

Sáfrány Emese és kisfia mindent megtesznek azért, hogy kiélvezzék a hóesés adta lehetőségeket. Az egykori valóságshow-sztár és gyermeke a hideg téli időszakban sem felejtkeznek el a minőségi időtöltésről: szánkóznak, hóembert építenek és kihasználnak minden percet a hóban.

Sáfrány Emese kisfiával élvezte ki a hóesést (Fotó: Török Gergő)

Sáfrány Emese gyermeke imádja a havat

Az Ázsia Expressz egykori győztese különleges élménnyel ajándékozta meg kisfiát, Nolent: szánkóval vitte az óvodába.

Olyan helyen élünk, ahol szerencsére kimondottan megmarad a hó, úgyhogy szánkóval szoktunk ilyenkor közlekedni, még az óvodába is azzal mentünk, ami kimondottan tetszik Nolennek. Próbálunk vele ilyenkor minél több időt a szabadban tölteni, hogy ezeket a ritka lehetőségeket ki tudja élvezni, amikor ilyen szép hó van.

Emesében ez egy kedves gyermekkori emléket is felelevenített, mikor ő élvezhette a havat kislányként.

„A szüleim engem is nagyon sokat húztak szánkóval, úgyhogy ez nekem ilyen múltidéző is volt, illetve nagyon különleges érzés, hogy most a saját gyermekemmel élhetem át ugyanezt” – mesélte a Metropolnak boldogan a sztáranyuka.

Sáfrány Emese kisfiával elhagyta az országot

Habár a Farm VIP versenyzője inkább a meleg időjárás kedvelője, kisfia miatt kivételt tett és idén először gyermekével Ausztriába utaztak, hogy kiélvezzék a havas tájat.

Télen inkább otthonülő típusúak vagyunk. Ilyenkor kreatív dolgokat csinálunk, kollázsokat készítünk, festünk, rajzolunk, társasozunk, átállunk az otthoni programokra, de idén úgy döntöttünk, változtatunk és megragadjuk az alkalmat, úgyhogy most először elvittük Nolent Ausztriába, hogy megtapasztalja milyen is az igazi hó.

A festészetben is örömét lelő sztár visszaemlékezett kedvenc gyermekkori emlékére, amely a havazáshoz köthető.

„Gyerekként nagyon szerettem volna egy kiskutyát, de végül macskát kaptam. Ennek okán úgy gondoltam, hogy akkor a macskát viszem magammal egy nagy sétára. Odakötöttem a pórázát a szánkóhoz és úgy csúszkáltunk, majd arra lettem figyelmes, hogy szegény macska húzza a szánkót, hogy jelezze, ő már szeretne hazamenni” – mesélte nosztalgikus hangulatban a sztár.