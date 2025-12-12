Sáfrány Emese cuki karácsonyi titkot árult el: „Idén először...”

Sáfrány Emese 2019-ben vett részt az Exatlon Hungary-ben, 2024-ben pedig Béres Anettel megnyerték az Ázsia Expressz ötödik évadát. A csinos anyuka elárulta, hogyan fogadta az extrémsport-reality újraindulását és hogyan készülnek a karácsonyra kisfiával.

Sáfrány Emese egykori Exatlonosként nagyon várja, hogy az Exatlon Hungary újra elinduljon (Fotó: Török Gergő)

Sáfrány Emese kisfia már segít a dekorálásban

Az egykori Európa-bajnok légtornászt az anyaság teszi a legboldogabbá, egyedülálló anyaként neveli kisfiát, Nolent. A gyönyörű édesanya a Metropolnak elárulta, hogy az év vége nagyon sűrű lett számára a munka miatt.

Feltorlódott most minden, ráadásul a webshop-om is nagyon beindul ilyenkor. Úgy érzem magam, mint egy kis angyalka, vagy maga a Mikulás segítője, hogy teljesítenem kell minden ajándékot a fa alá. Kicsit stresszes most ez az időszak, de igyekszem azért a kisfiamat is karácsonyi hangulatba hozni, ami négyévesen nagy élmény még neki. Idén először például már ő dekorálta ki a lakást, nyilván segítettem neki, de borzasztóan élvezte a munkafolyamatot és jól is sikerült, azt kell mondjam, nagyon ügyes volt.

Sáfrány Emese elárulta, Nolen mostanában imádja a Pókembert, annyira, hogy minden nap eljátssza az ismert hőst.

Szeret beöltözni, van ruhája, maszkja, kesztyűje, sőt, még kis cipője is, ilyenkor egész nap abban van és csak ha iszik, vagy eszik, akkor húzza fel a maszkot az arcáról.

– mondja mosolyogva.

Exatlon Hungary 2026: Gelencsér Tímeával és Palik Lászlóval tér vissza

Sáfrány Emese örül az újraindulásnak, mint mondja: szerinte ez nem volt váratlan.

Meglepődtem, amikor meghallottam, hogy jön a következő évad, én magam is voltam már és tudom, hogy több évadot megélt már a műsor, ami nem is véletlen. A nézők nagyon szerették, ezért lehetett sejteni, hogy vissza fog térni, bár még nem telt el olyan sok idő a legutóbbi széria óta. Nem tudom, kik lesznek az új szereplők, mert akiket lehetett, azokat a TV2 eddig is nagyon jól mozgósította, ezek szerint van még a tarsolyukban, én már nagyon kíváncsi vagyok.

A műsorvezető egyébként Palik László és Gelencsér Tímea lesz. Palik László hazánk egyik legismertebb sportriportere és műsorvezetője, nem is csoda, hogy a az Exatlon Hungary különös helyet foglal el a szívében. Az utóbbi négy évben parkolópályára került sport-reality egyszerre adja meg számára a sport és a műsorvezetés élményét, éppen ezért már most izgatottan várja, hogy elkezdjék a munkát. Gelencsér Timi pedig, bár az első évadban még versenyzőként láthatták a nézők, a második évadban már műsorvezetőként tért vissza, és mint azt nemrég a Borsnak adott interjújában elmondta: a mai napig megállítják az utcán az Exatlon miatt.