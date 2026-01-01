RETRO RÁDIÓ

Súlyos balesettel indult az újév a magyar főúton, mentők a helyszínen

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Már újév első napján volt dolguk a tűzoltóknak, miután egymásnak ütközött két személygépkocsi a 71-es főúton, Balatonfőkajár térségében, a 4-es kilométerszelvénynél.

A polgárdi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.

 

