Súlyos balesettel indult az újév a magyar főúton, mentők a helyszínen

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Már újév első napján volt dolguk a tűzoltóknak, miután egymásnak ütközött két személygépkocsi a 71-es főúton, Balatonfőkajár térségében, a 4-es kilométerszelvénynél.
A polgárdi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.
