Időjárás: brutális hideg érkezik, ilyen lesz a január

Az utóbbi években elszoktunk a kemény telektől és a havazástól. Utoljára talán még 2017. januárjában volt olyan hideg, hogy a Dunán például Budapestnél komoly, nagy jégtáblák jelentek meg. Amit most 2026. januárjára ígér az AccuWeather, abban sem lesz sok köszönet. Az időjárás hamarosan brutális arcát mutatja majd nekünk.

Az időjárás havat is ígér januárra, nemcsak a sportpályákon kell majd lapátolni Fotó: Löffler Péter

Sokan csak legyintenek, ha az utóbbi évek téli időjárásáról esik szó. Ezek már nem is igazi telek, sokszor éjszakánként sem fagy, és hó sem esik már. Nos, a mostani prognózis egészen másmilyen időjárási helyzetet vázol fel nekünk januárra. Nézzük is a részleteket!

Az AccuWeather előrejelzése szerint a január viszonylag enyhén indul és az újév első hétvégéjén éjjel nagyjából nulla, míg napközben 4 fok várható. Akik úgy gondolják, hogy ez így is marad, azok nagyot tévednek. Január 4-től éjszakánkét már mínusz 6 fok is lehet és napközben sem megy mindenhol a csúcshőmérséklet nulla fok fölé. Az éjszakai lehűlések ezt követően csak fokozódnak, 8-án hajnalban akár mínusz 11 fok is lehet és az éjszakai fagyok majdnem a hónap végéig ki is tartanak.

Az időjárás alaposan bekeményít januárban

A hónap folyamán napközben sem lesz majd több a napi csúcshőmérséklet 2-3 foknál, így most már tényleg érdemes beszerezni a sapkát, sálat, kesztyűt és a meleg cipőt is. A leghidegebb periódus január 4-9. között várható, ekkor éjszakánként kemény fagyra készülhetünk és napközben sem enged fel mindenhol a fagy.

A koponyeg.hu számításai szerint már most csütörtökön, vagyis újév első napján, pénteken, szombaton és vasárnap várható havazás, havas eső és néhol eső. A havazás intenzitása még egyelőre kérdéses. Az idokep.hu prognózisa szerint a hónap folyamán sík vidéken inkább többszöri hószállingózás várható, nagyobb havazás esélye továbbra is kicsi, de nem lehetetlen.

