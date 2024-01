Befagytak a tavak Budapesten és környékén: biztonságos? Itt a válasz – Fotók

Szerencsére teljesen biztonságos ez a kis csoda, ami itt kialakult. Mivel az év nagy részén itt egy füves rét van, egyáltalán nem mély a víz, ami befagyott. Ha be is szakadna bárhol, maximum térdig ér. Tegnap is voltunk, annyira szép itt siklani a jégen, ott a fák között is lehet menni, ami nagy élmény, mert a jég alatt lehet látni a fagyott füvet. Igyekszünk minden pillanatot kihasználni amit tudunk, mert sajnos a jégpálya napjai meg vannak számlálva, bármikor jöhet az olvadás