Brutális ütközés Budapesten: erre ne menj most, ha autóval vagy

Forgalmi akadályra kell számítani. A baleset a Váci út és a Huba utca kereszteződésénél történt.
Összeütközött két személyautó Budapest XIII. kerületében, a Váci út és a Huba utca kereszteződésénél. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.
