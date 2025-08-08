Brutális ütközés Budapesten: erre ne menj most, ha autóval vagy

Összeütközött két személyautó Budapest XIII. kerületében, a Váci út és a Huba utca kereszteződésénél. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani Fotó: Gé