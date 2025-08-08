A legmeghatóbb Sziget Fesztivál-sztori: Két hősies rendőr segített a szülésben

A Sziget Fesztivál biztosítási feladataiban részt vevő közlekedési járőrök tegnap 13 órakor foglalták el a helyüket a Margit híd budai hídfője közelében. Még csak pár perc telt el, amikor egy láthatóan ideges férfi lépett oda hozzájuk, hogy segítségüket kérje – írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook bejegyzésében.

A legmeghatóbb Sziget Fesztivál-sztori Fotó: Gé / Illusztráció

A harmincas éveiben járó férj elmondta, hogy az autóban ülő felesége terhessége 35. hetében jár, vérzik és fájásai vannak. Szigethalomról indultak és a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályára sietnének. Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztály járőrei nem kérdezősködtek sokat, habozás nélkül jelentették az esetet, majd szirénát kapcsoltak, és irány a kórház. Rendőri felvezetéssel csupán néhány perc volt az út. A rendőrök a kórháznál sem hagyták magukra a második gyermeküket váró párt. Kerekesszéket ragadva felkísérték a hölgyet a szülészetre, és azt is megvárták, míg hozzáértő kezekbe kerül

– írja a BRFK. ,,Jelentjük, anyuka és a magzat is jól vannak!" - olvasható a boldog befejezésben.