RETRO RÁDIÓ

A legmeghatóbb Sziget Fesztivál-sztori: Két hősies rendőr segített a szülésben

A gyors beavatkozásuknak köszönhetően egy egészséges kisbaba jött a világra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 16:10
rendőrség Sziget fesztivál kisbaba

A Sziget Fesztivál biztosítási feladataiban részt vevő közlekedési járőrök tegnap 13 órakor foglalták el a helyüket a Margit híd budai hídfője közelében. Még csak pár perc telt el, amikor egy láthatóan ideges férfi lépett oda hozzájuk, hogy segítségüket kérje – írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook bejegyzésében.

A legmeghatóbb Sziget Fesztivál-sztori
A legmeghatóbb Sziget Fesztivál-sztori Fotó: Gé / Illusztráció

A harmincas éveiben járó férj elmondta, hogy az autóban ülő felesége terhessége 35. hetében jár, vérzik és fájásai vannak. Szigethalomról indultak és a Szent Margit Kórház Szülészeti Osztályára sietnének. Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztály járőrei nem kérdezősködtek sokat, habozás nélkül jelentették az esetet, majd szirénát kapcsoltak, és irány a kórház. Rendőri felvezetéssel csupán néhány perc volt az út. A rendőrök a kórháznál sem hagyták magukra a második gyermeküket váró párt. Kerekesszéket ragadva felkísérték a hölgyet a szülészetre, és azt is megvárták, míg hozzáértő kezekbe kerül

– írja a BRFK. ,,Jelentjük, anyuka és a magzat is jól vannak!" - olvasható a boldog befejezésben.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu