Hatalmas balhé: rendőrök lepték el a Határ úti metróállomást

Ahogy azt a Metropol megtudta, verekedés tört ki a Határ utcai metró megálló környékén, ami annyira eldurvult, hogy vér is folyt. A járókelők sokkot kaptak a látványtól. A hatalmas balhé után a rendőrök három embert állítottak elő.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.08.08. 15:15
Határ út metró rendőr

Hatalmas szirénázás keltette fel a járókelők figyelmét a Határ úti metrómegállónál tegnap délután négy óra körül. Rengeteg rendőrautó vonult helyszínre, ugyanis a Metropol információi szerint verekedés tört ki a metrónál. A szemtanú szerint hatalmas balhé történt.

hatalmas balhé
Hatalmas balhé tört ki a Határ úti metrónál Fotó: Metropol

Hatalmas balhé a Határ úti metrónál

Mentők és rendőrök vonultak csütörtökön a Határ úti metrómegállóhoz. Információink szerint több ember veszett össze, akik végül egymásnak is estek, vér is folyt. 

 Legalább öt vagy hat rendőrautót láttam megállni szirénázva a metrómegállónál

– kezdte lapunknak a szemtanú. "Hamar mentőautó is megjelent a helyszínen, ami szintén a szirénázók közé parkolt le. Ekkor már azért lehetett sejteni, hogy nagy baj van, hiszen ennyien nem szoktak kivonulni."

A szemtanú szerint verekedés történt, ám azt egyelőre nem tudni, hogy min vesztek össze. 

"Nekem azt mondták itt a helyszínen, hogy néhány férfi kezdte el ököllel verni egymást, aminek az lett a vége, hogy az egyik meg is sérülhetett, mert állítólag vérzett is. Hiába kérdezősködtem nem tudták, hogy min veszhettek össze, annyit mondtak csak, hogy először hangos üvöltözés volt, majd később már a lökdösődés és a verekedés ment. Ezt követően már nem vártam tovább, mentem a dolgomra" – zárta a történetet. 
 

hatalmas balhé
Legalább hat rendőrautó vonult a verekedéshez Fotó: Metropol

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik a következőt mondtál el az esetről. 

Tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben 2025. augusztus 7-én 15 óra körül bejelentésre mentek a rendőrök a helyszínre, ahol verekedés volt. A rendőrök a szükséges intézkedéseket megtették és három főt előállítottak a IX. Kerületi Rendőrkapitányságra, elszámoltatásuk folyamatban van

 

 

