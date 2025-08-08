Hatalmas balhé: rendőrök lepték el a Határ úti metróállomást

Hatalmas szirénázás keltette fel a járókelők figyelmét a Határ úti metrómegállónál tegnap délután négy óra körül. Rengeteg rendőrautó vonult helyszínre, ugyanis a Metropol információi szerint verekedés tört ki a metrónál. A szemtanú szerint hatalmas balhé történt.

Hatalmas balhé tört ki a Határ úti metrónál Fotó: Metropol

Mentők és rendőrök vonultak csütörtökön a Határ úti metrómegállóhoz. Információink szerint több ember veszett össze, akik végül egymásnak is estek, vér is folyt.

Legalább öt vagy hat rendőrautót láttam megállni szirénázva a metrómegállónál

– kezdte lapunknak a szemtanú. "Hamar mentőautó is megjelent a helyszínen, ami szintén a szirénázók közé parkolt le. Ekkor már azért lehetett sejteni, hogy nagy baj van, hiszen ennyien nem szoktak kivonulni."

A szemtanú szerint verekedés történt, ám azt egyelőre nem tudni, hogy min vesztek össze.

"Nekem azt mondták itt a helyszínen, hogy néhány férfi kezdte el ököllel verni egymást, aminek az lett a vége, hogy az egyik meg is sérülhetett, mert állítólag vérzett is. Hiába kérdezősködtem nem tudták, hogy min veszhettek össze, annyit mondtak csak, hogy először hangos üvöltözés volt, majd később már a lökdösődés és a verekedés ment. Ezt követően már nem vártam tovább, mentem a dolgomra" – zárta a történetet.



Legalább hat rendőrautó vonult a verekedéshez Fotó: Metropol

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik a következőt mondtál el az esetről.