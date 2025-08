Ellepték a rendőrök a pesti Király utcát: két társaság balhézott össze

Szirénázva érkeztek meg, nagyon kerestek valakit. Elsőnek azt hittem, megint a kocsmában történt valami verekedés vagy balhé. Végül meg is találták őket; több férfit és nőt is megállítottak a 4-6-os villamos megállójában. Úgy láttam, mintha igazoltatták volna őket, de mindenki nyugodt volt, együttműködő. Egy hangos kiabálást sem hallottam. Végül én elmentem, de még akkor is javában azzal a csapattal foglalkoztak…