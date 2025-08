Így ismerheted fel a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat

A fiatal, technológiában jártas közösségimédia-felhasználók hajlamosak azt gondolni, hogy őket lehetetlen átverni egy hamis videóval. Egy aranyos, nyuszikat trambulinozni mutató videó azonban most bebizonyította: bárki bedőlhet az online trükköknek.

A mesterséges intelligencia segítségével készült tartalmak egyre valóséghűbek, nehéz őket megkülönböztetni. Fotó: Getty Images

A „rachelthecatlovers” nevű TikTok-felhasználó által feltöltött klip elképesztő népszerűségre tett szert – már több mint 229 millió megtekintést és 88 ezer kommentet gyűjtött össze. Hiába tűnik azonban teljesen ártalmatlan és cuki jelenetnek, valójában egy mesterséges intelligencia által generált hamisítványról van szó. A videó leírásában a készítő ezt írta: „Most néztem vissza a biztonsági kamera felvételét, és… úgy tűnik, vendégeink vannak a kertben!”

Ha elsőre elhitted a videó valódiságát, megnyugodhatsz: nem vagy egyedül. Rengetegen kommentelték le, mennyire meglepte őket a felismerés. Egy TikTok-felhasználó például ezt írta: „Ez az első AI, ami tényleg megfogott.” Ha azonban továbbra is nehezen különbözteted meg a valóságot a manipulált tartalmaktól, íme néhány apró, de árulkodó jel, amely elárulja a videó hamisságát. - olvasható a Daily Mail cikkében.

A videó elején, a bal oldalon két nyuszi ül egymás mellett, de néhány pillanat múlva a két szürke nyúl természetellenesen összeolvad, majd egyként ugrik el. Körülbelül az ötödik másodpercnél hasonló torzulás történik két másik nyúllal: a bal szélső nyúl ugrani kezd, közben eltakar egy másik nyuszit, amely a földre érkezésig teljesen eltűnik. A hetedik másodperc körül a képernyő jobb közepén látható sötétszürke nyúl hirtelen megváltoztatja a színét, és világosbarna-fehéres árnyalatúvá válik, akárcsak a többi. Első ránézésre ezek a részletek talán nem tűnnek fel, de ha egyszer kiszúrod őket, onnantól világossá válik: a videó nem valódi.

További bizonyítékok is alátámasztják a csalást, ha megnézzük a rachelthecatlovers fiók többi posztját is. Egy másik videó például azt mutatja, ahogy valaki vizet fecskendez mazsolába, hogy abból újra szőlő legyen – egyértelműen mesterséges intelligencia által generált tartalom. Egy másik klipben egy nyuszi egy konyhai kutyaajtón mászik be, ám ha jobban megnézzük, a kutyaajtó egyszerűen elhalványul, majd eltűnik a képről.