Komoly veszélyben lehet a munkád: az AI a tiédet is elveheti

A mesterséges intelligencia rohamos terjedésével a Microsoft nyilvánosságra hozta azoknak a munkaköröknek a listáját, amelyek a legnagyobb, illetve a legkisebb veszélyben vannak, hogy a technológia átvegye felettük az irányítást. Elképzelhető, hogy a te szakmád is köztük van.

Rohamosan fejlődik az MI, a te munkád is veszélyben lehet. Fotó: unsplash (illusztráció)

Meglepő belegondolni, hogy néhány évvel ezelőtt az MI képességei még szinte komikusnak tűntek – elég, ha csak a híres-hírhedt videóra gondolunk, amelyben Will Smith spagettit eszik. Azóta azonban hatalmas utat tett meg a technológia: a róla készült újabb AI-generált videók már egészen élethűek. Bár a mesterséges intelligenciát eredetileg olyan hasznos célokra szánták, mint például betegségek korai diagnosztizálása vagy tanulássegítés, sajnos sok fiatal számára inkább eszközzé vált arra, hogy elkerüljék a gondolkodást, magyarán nemhogy az intelligencia szint növekedne, sokkal inkább egyre kevesebb IQ-val rendelkeznek. Így hát, ha egyszer valóban eljön az a sokak által jósolt jövő, amikor az MI átveszi az uralmat az emberiség felett, könnyen lehet, hogy a jelenlegi generáció – amely már most is hajlamos a szellemi restségre – teljesen tehetetlen lesz ellene. Szerencsére az MI – bármennyire is gyorsan képes megmondani, ki volt a Premier League gólkirálya 2002-ben – egyelőre nem rendelkezik karokkal és lábakkal, mint ahogyan rengetegen félnek tőle. Ez pedig azt jelenti, hogy a fizikai munkát végzők, például a kétkezi munkások, valószínűleg még jó ideig biztonságban lesznek.

A Lad Bible arról számolt be, hogy a Microsoft szerint a leginkább MI-biztos szakma: a vérvétellel foglalkozó szakember, azaz a flebótomista. Míg régen az orvosok piócákkal végeztek hasonló beavatkozásokat, ma már nyilvánvaló, hogy egy gépnek nincs meg az a finommozgás-koordinációja, amellyel pontosan eltalál egy vénát – ráadásul valószínűleg kevesen vállalkoznának arra, hogy egy robot gyakoroljon rajtuk, figyelembe véve a hibák potenciálisan végzetes következményeit. Más MI-biztos munkakörök közé tartoznak például a hajómérnökök, a masszőrök, vagy az embalmerek (balzsamozók). Bár az MI tudása lenyűgöző, nem valószínű, hogy valaki rábízná egy hajó összeállítását vagy egy lábmasszázst a partnerének.